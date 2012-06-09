Тхір Фред передбачив переможців матчів у Харкові та Львові
18:10, 09 червня 2012Харьків
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Учора його віщування справдилося
Харків. 9 червня. УНІАН. Тхір-віщун Фред у Харкові «напророчив» у сьогоднішніх матчах Євро-2012 перемогу збірним Данії та Німеччини.
Як передає кореспондент УНІАН, перед тхором у фан-зоні на площі Свободи поставили дві мисочки з їжею та прапорцями країн, що беруть участь у матчах.
Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Голландії. З третьої спроби він зробив вибір на користь данської збірної. Потім Фред обирав між командами Португалії та Німеччини, і його вибір припав на збірну Німеччини.
Матч Португалія – Німеччина відбудеться сьогодні ввечері у Львові.
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