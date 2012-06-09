Тхір Фред передбачив переможців матчів у Харкові та Львові

Харків. 9 червня. УНІАН. Тхір-віщун Фред у Харкові «напророчив» у сьогоднішніх матчах Євро-2012 перемогу збірним Данії та Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тхором у фан-зоні на площі Свободи поставили дві мисочки з їжею та прапорцями країн, що беруть участь у матчах.

Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Голландії. З третьої спроби він зробив вибір на користь данської збірної. Потім Фред обирав між командами Португалії та Німеччини, і його вибір припав на збірну Німеччини.

Матч Португалія – Німеччина відбудеться сьогодні ввечері у Львові.