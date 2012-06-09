Данія перемогла Голландію. Збувся прогноз тхора Фреда

Харків. 9 червня. УНІАН. У Харкові закінчився матч Євро-2012 групи В між збірними Голландії – Данії.

Як передає кореспондент УНІАН, перемогу з мінімальним рахунком виборола збірна Данії.

Голландія – Данія 0:1 (Крон-Делі 24).

У першому таймі ініціативою володіла збірна Голландії, однак першими забили данці. На 24-й хвилині у контратаці відзначився лівий атакуючий півзахисник Крон-Делі, майстерно проштовхнувши м’яч поміж ногами голландського воротаря Стекеленбурга. «Помаранчеві» в першому таймі мали декілька гарних моментів, однак захист збірної Данії впорався з намаганням голландців відквитати м’яч. На 36-й хвилині голландський півзахисник Робен втратив відмінну нагоду, влучивши у стійку. В цілому перший тайм проходив у не надто високому темпі.

Другий тайм розпочався атаками голландців, які кілька разів небезпечно пробили в напрямку воріт данців. На полі точилася запекла боротьба, у результаті якої жовту картку на 66-й хвилині отримав капітан «помаранчевих» Ван Боммель. Данці у другій половині другого тайму розпочали «в`язати» темп гри.



Як результат, на 78-й хвилині за затримку часу під час вкидання ауту жовту картку отримав голеодор данців Крон-Делі, а на 81-й хвилині півзахисник збірної Данії Квіст, який притримав м’яч рукою.

На стадіоні «Металліст» під час матчу були присутні майже 36 тисяч глядачів. За результатом першої гри Данія, маючи 3 очки, посідає перше місце в групі.

Наступний матч у групі В Німеччина – Португалія відбудеться сьогодні о 21:45 у Львові.