Східний фронт. Черговий наступ на губернатора

Спроба Партії регіонів усунути з посади А.Авакова минулого року закінчилася невдачею. Схоже, сьогодні біло-сині вважають підходящою ситуацію, аби зробити нову спробу скинути помаранчевого губернатора і посадити свого. Зроблено однозначні заяви, названо свою кандидатуру.

У ході першої масованої і затяжної «облоги» президентський ставленик, починаючи з літа 2006-го, відстояв свої позиції, більше того, почувався настільки впевнено, що вирішив не йти в народні депутати.

Пройти ще одне чистилище А.Авакову доведеться вже незабаром. Сьогодні оприлюднено заяву, що на пленарному засіданні XIX сесії Харківської облради буде заслуханий звіт губернатора про роботу за період II-IV квартал 2006 р. – I-II квартал 2007 р., а також буде розглянуто включене до порядку денного питання про висловлення недовіри голові Харківської облдержадміністрації.

Винесений 3 червня 2006 р. регіональною більшістю облради вердикт про недовіру до А.Авакова виявився недостатнім, аби скинути ющенківського губернатора. Останній оскаржив у суді рішення облради як таке, що було прийняте з порушеннями, і рік битви за посаду, до якої долучалися також і прем’єр, і уряд, і парламент, і Президент, принесли, переконливу перемогу нашоукраїнцю. Після низки судових рішень, оскаржень і апеляцій навесні цього року Верховний суд визнав, що перебування А.Авакова у кріслі губернатора є легітимним. Чим, до речі, наразився на гнів і критику харківських регіоналів.

До цього, впродовж року, облрада де тільки могла безнастанно пресингувала губернатора. Приймалися заяви на адресу ВРУ, В.Януковича, В.Ющенка з вимогами його відставки. Фракція Партії регіонів виступала за те, щоб не розглядати питання, які виносилися на сесії з боку ОДА, допоки президент не прийме відставку А.Авакова. Окремо велися бої на флангах – атакам піддавалися голови райдержадміністрацій, начальники деяких управлінь, заступники губернатора, а також керівники підприємств, запідозрених «у зв’язках з опозицією». Врешті, ініціювалося звернення до Кабміну з рекомендацією призначити на посаду губернатора першого заступника мера Харкова, керівника міської організації ПР Олександра Кривцова.

На сесії 10 квітня 2007 р. депутати від фракції «Слобожанський вибір», сформованої з представників блоку Наталії Вітренко, запропонували заслухати новий звіт А.Авакова і тут же висловити йому недовіру. Саме так сформульовану пропозицію депутати і затвердили як питання порядку денного наступної - літньої сесії.

На фоні заяв харківських осередків ПР, КПУ та СПУ про неучасть у дострокових виборах тоді пролунали слова голови Харківської облради Василя Салигіна про те, що звіт А.Авакова заслухають вже у травні – саме того дня, на який були тоді призначені дострокові вибори до парламенту.

У вирі подій останніх місяців про відставку трохи забулося, і ось питання «випливло» знову.

Оглядачі припускають, що аргументами у новій спробі повалити А.Авакова напевне стануть ті ж самі закиди – «непрофесіоналізм», «провал у роботі», «борги із зарплати». Але вони були вже не раз спростовані не лише самим губернатором. Державна комісія, до якої входили представники уряду та Президента, наприкінці минулого року зробила висновок, що ніяких таких «провалів» немає. Більше того, поважна комісія засвідчила, що Харківська область за головними показниками перебувала у числі лідируючих регіонів країни.

Регіонали зробили розумно, коли не стали домагатися відставки А.Авакова в травні-червні цього року, а приберегли його як мішень на дострокові вибори. Для представників урядової коаліції на Харківщині, які, зрозуміло, за короткий час не підняли область «з руїн», у ході дострокових виборів А.Аваков мав залишатися постаттю, на яку можна було «валити все», аби повернути симпатії розчарованого і втомленого виборця.

Як би там не було, ПР на Харківщині ще раз отримала переконливу перемогу, це гарна нагода зробити ще одну спробу усунути А.Авакова, і регіонали без роздумів ідуть на штурм з відкритим забралом.