Янукович таки звільнить Авакова?

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович має намір звернутися до Президента Віктора Ющенка з пропозицією звільнити керівників облдержадміністрацій, які допустили найбільшу заборгованість за спожитий природній газ.

Як передають столичні видання, про це Янукович сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Я буду радитися із Президентом, ми обов`язково будемо приймати кадрові рішення за підсумками наради», - заявив В.Янукович.

Він додав, що судячи з попередньої бесіди з Президентом, В.Ющенко поділяє думку про необхідність відповідальності керівників областей за платіжну дисципліну.

За даними В. Януковича, найгірший рівень розрахунків теплокомуненерго за газ у Херсонській області (рівень оплати -47%), Закарпатській (56%), Дніпропетровській (56%), Луганській (70%), Кіровоградській (73%) і Харківській (74%).

Керівник уряду також зазначив, що найбільші заборгованості підприємств ТКЕ у Дніпропетровській області (заборгованість 217 млн. гривень), Харківській (122 млн. гривень), Луганській (82 млн. гривень), Донецькій (76 млн. гривень), Херсонській та Одеській (по 26 млн. гривень).

Прем’єр також зазначив, що в ході його поїздки до Москву 9 жовтня російська влада дала зрозуміти, що наполягатиме на повних і своєчасних розрахунках.

«Ніхто нам даром газ давати не буде», - сказав В.Янукович.

Він також висловив критику на адресу керівництва Запорізької області, яке делегувало на засідання Кабміну заступника голови обладміністрації з питань АПК.

Напередодні преса писала про те, що Міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявив про зрив підготовки до опалювального сезону в Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.

Загроза відставки голови Харківської ОДА вже неодноразово нависала над губернатором.

Раніше це було пов’язане з висловленням недовіри до нього з боку Харківської облради і підтримкою харківських депутатів Кабміном та більшістю у Верховній раді V скликаня, а також із заявами міністра праці Папієва щодо звільнення тих губернаторів, які допустили великі борги із зарплати.