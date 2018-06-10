Металіст достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи (фоторепортаж)
На запитання кореспондента УНІАН про те, хто з гравців Металіста становитиме найбільшу загрозу для воріт Русенборга, тренер Ян Йонссон коротко відповів: «Тайсон». Хто ще? «Тайсон»…
Харківський Металіст у матчі групового турніру Ліги Європи здобув перемогу над норвезьким Русенборгом.
Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Маркевича.
У харків’ян голи забили Тайсон 4, Шав`єр 70, Торрес 90 3. У Русенборга - Дочкал (42).
В іншому матчі цієї групи зіграли Байєр і Рапід (Відень) - 3:0.
Після чотирьох турів Металіст і Байєр лідирують у групі з 10 очками, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0.
Наступний матч - 22 листопада - лідери групи зіграють у Харкові. Останній матч у групі Металіст проведе у Відні 6 грудня.
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