Металіст достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи (фоторепортаж)

Металіст достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи (фоторепортаж)

23:59, 08 листопада 2012
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На запитання кореспондента УНІАН про те, хто з гравців Металіста становитиме найбільшу загрозу для воріт Русенборга, тренер Ян Йонссон коротко відповів: «Тайсон». Хто ще? «Тайсон»…

Харківський Металіст у матчі групового турніру Ліги Європи здобув перемогу над норвезьким Русенборгом.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Маркевича.

У харків’ян голи забили Тайсон 4, Шав`єр 70, Торрес 90 3. У Русенборга - Дочкал (42).

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

В іншому матчі цієї групи зіграли Байєр і Рапід (Відень) - 3:0.

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Після чотирьох турів Металіст і Байєр лідирують у групі з 10 очками, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0.

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Наступний матч - 22 листопада - лідери групи зіграють у Харкові. Останній матч у групі Металіст проведе у Відні 6 грудня.

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Тренер Ян Йонссон. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Тренер Мирон Маркевич. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Тренер Ян Йонссон. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Металіст - Русенборг 3:1 8.11.12. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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