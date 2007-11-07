Ярославський побудує на пл.Свободи суперсучасний бізнес-комплекс на $100 млн.

Компанія "ХХІ століття Харків" планує почати в Харкові, на пл.Свободи, будівництво багатофункціонального комплексу площею 83 тис.кв.м.

Про це 7 листопада повідомили агенції "SQ" у компанії з посиланням на президента Олексія Ярославського.

Під будівництво відведена ділянка площею 0,98 га. Для розробки проекту планується провести міжнародний архітектурний конкурс. Розробку архітектурної концепції готелю, який буде побудований в рамках комплексу, здійснить міжнародна проектна майстерня "Seifert Architects".

У комплекс увійдуть офісний центр класу А, п`ятизірковий готель (передбачається управління міжнародним готельним оператором), торговий центр, об`єкти соціально-побутової інфраструктури, паркінг. Компанія планує вкласти в реалізацію проекту близько 100 млн.дол. Початок будівництва комплексу заплановано на 2008 р.