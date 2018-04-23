Мер у Паутині

4 грудня Харківський міський голова Михайло Добкін провів відкриту веб-конференцію у прес-центрі інформаційного агентства «РБК-Україна» у Києві. Відповіді на запитання розміщені на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

Стенограмма конференции

12:47:11 DJ GuK: Товарищ Добкин!!! Как Вы относитесь к наркотикам? Чесно говоря, глядя со стороны, очень даже позитивно! ;-) ЗАВЯЗЫВАЙ, СИЛЬНО ЗАМЕТНО!!!

Ответ: Я к наркотикам не отношусь. Задать такой вопрос мог только человек, употребляющий наркотики.

17:38:11 Владимир: Слышал, что следующий год объявлен "Годом образования". Что имеется ввиду? Что реально может местная власть свершить в этой сфере?

Ответ: 2007 год был объявлен годом здравоохранения. Город впервые приобрел большое количество оборудования для поликлиник и больниц, обновлен автопарк машин скорой помощи, приобрели реанимобили на детские и взрослые нужды. Что касается образования, будем закладывать финансирование. В каждом районе мы выберем по 1 школе и по 2 детсада, которые мы полностью капитально отремонтируем.

17:01:38 Ольга: Г-н Добкин, как вы лично относитесь к предвыборной инициативе Василия Салыгина "Земля - людям", в результате которой обещанные земельные участки так никто из желающих харьковчане и не получил? Это был просто предвыборный блеф, о котором после выборов не стоит и вспоминать?

Ответ: В самом вопросе заложена неправда. Часть харьковчан земельные участки получила. Активно мешает реализации этой программы служба безопасности и высокопоставленные чиновники.

17:01:04 Симпатик: Вот есть кроме скандального видео с вами и господином Кернесом ещё и аудиозапись Вашего разговора с секретарём Харьковсокго горсовета, где Вы обсуждаете возможность выделения земли господпину Грицаку. Скажит пожалуиста, Михаил Маркович, Вы всё таки помогли своему другу Грицаку? Земля была выделена?

Ответ: Строго в соответствии с действующим законодательством.

На знімку:Мизайло Добкін у прес-центрі "РБК-Україна". Фото Д.Верещинського

17:00:36 Андрей: Вы обещали что харьковчане будут ездить по новым отремонтированым дорогам? Где выполнение? А бесплатный интернет студентам? Где он? А жилкомсервис решит все проблемы харьковчан? У нас крышу так никто в доме и не ремонтировал.

Ответ: Один из пунктов моей программы, создание большое центра с бесплатным доступом к Интернету. Моя команда работаем более полтора года, и все вопросы решить сейчас не возможно, поэтому она и была рассчитана на 5 лет.

16:57:53 Олег: Когда же будет отремонтирована "дорога" в районе Центрального рынка ? То что сейчас там есть дорогой назвать язык не поворачивается ?

Ответ: Весь квартал с центральным рынком должен получить новый вид. Центральный рынок в аренде у г-на Фельмана. Он не дает возможность городской власти проводить там какие-либо работы. В следующем году мы не будем ремонтировать эту дорогу. На ул.Пушкинской, Шевченка, Весняной, через ул.Державинскую будут проводиться работы.

16:56:08 Рональд: Сколько вы заплатили за то, что бы стать харьковским мером? Может и я попробую?!!!!

Ответ: Я думаю Вам нужно попробовать в Мичигане.

16:55:39 Павел: Как Вы прокомментируете сообщения о том, что в ближайшее время Вашим преемником станет Фельдман?

Ответ: Сообщение Фельмана я стараюсь не комментировать.

16:51:32 Алексей: Вы обещали расселить дом на ХТЗ, общежитие по улице 2 Пятилетки, дом 13, именуемое в народе "Титаник". Это правда, что вы хотите расселить людей за чертою города, около Богодухова? Тут вообще ходят слухи о вас, что вы готовы людей выкинуть на улицу. Каков будет ваш ответ?

Ответ: Ответ как и вопрос. Я первый раз слышу об этом расселении. Расселять ветхое аварийное жилье нужно в центре города. Это будет не Богодухов, это будет город Харьков, где живут все люди.

16:50:45 Сергей: Дядя Добкин! Почини каланчу, пожалуйста!

Ответ: Речь о пожарной вышке, которой более 100 лет, данное сооружение не в коммунальной собственности города, мы не имеем право из бюджета деньги отдавать на это сооружение. Каланча есть, а хозяина у нее нет. Если кто-то и может отремонтировать, то только какой-то меценат.

16:48:01 Андрей: Как повлиял нашумевший видеоролик который создал много шума вокруг вас, он усилил ваши позиции или усугубил? Это был спланированный ход?

Ответ: Это нарезка из рабочего материала с целью вызвать радость у людей, задающих подобные вопросы. Любой политик не хотел бы, чтоб рабочие материалы были предназначены для широкого круга людей. Мне звонило очень много известных людей в нашей стране, которые говорили о том, что более удачной рекламы со стороны моих оппонентов было бы сделать сложно. В жизни я другой, поверьте.

16:46:14 Сережа: Вы любите клубнику?

Ответ: Да.

16:45:55 Just: Михаил Маркович, прокомментируйте, пожалуйста, решение горсовета о переносе "пятерых из ломбарда". Почему вы решили, что торговый центр и "ратуша" лучше? Какие еще харьковские памятники планируется убрать?

Ответ: Подземный торговый центр – торговли сверху площади не будет. Городской совет будет принимать решение о том, будет или нет на месте ратуша и что именно будет построено на этом месте.

16:45:35 Маргарита: Уважаемый Михаил Маркович! В концепцией развития ЖКХ планировалось создание системы управдомов. Расскажите, пожалуйста, внедряется ли уже эта реформа, есть ли уже в Харькове управдомы и как будет развиваться эта система?

Ответ: Создание домоуправов будет руководить работами домов, все эти вопросы мы решим в течение 3 лет

16:39:54 Инна Коваль: Когда же все-таки в Харькове состоится первый земельный аукцион? И будет ли его проведение и, соответсвенно, итоги отвечать действующему земельному законодательству Украины?

Ответ: Первый земельный аукцион и открытые торги по передаче права аренды участков будет в феврале. Сегодня провести аукцион для галочки мы не хотим. Сейчас законы по-разному трактуются, и имитацию конкурса мы не будем проводить. В феврале мы поговорим об этом более конкретно, после проведения первого конкурса.

16:39:08 Полтавченко: как не стыдно именовать харьковскую площадь им. Дзержинкого "площадью свободи" и продавать там поросят (как в каком-нибудь Ивано-Франковске...)!

Ответ: Я не видел ни разу, чтоб там продавали поросят. Ярмарка на площади была ликвидирована. Мы поубирали все киоски с шаурмой и все другие продукты питания. Название все политические силы имели возможность агитировать за себя, использую площадь.

16:38:16 Степан: Пане Добкін, чому до влади в Харкові прийшли "реальні пацани", і чи відносите ви себе до таких. Наперед дякую за відповідь.

Ответ: Очевидно дуже свідомий українець. Але я не розумію, який він зміст вкладає у вислів "реальні пацани".

16:36:58 Владимир: В г.Харькове самые высокие (по Украине) тарифы на услуги ЖКХ, самое дорогое метро, самые плохие (среди крупных городов) дороги. Это Вам спасибо нужно сказать?

Ответ: Я не думаю, что найдется здравомыслящий человек, который скажет что за полгода можно отремонтировать дороги. Сегодня очень мало компаний, которые могут это качественно сделать Что касается метро, свои претензии по поводу стоимости к областной государственной администрации. Оплата в троллейбусе самая низкая в Украине.

16:30:13 Степан: Сколько в Харькове Ввузов??? Библиотек? Театров? Вы давно были в детской библиотеке? Почему нет в ьилиотеках детских журналов, газет, телевизора, дертских фильмов??

Ответ: В работе каждого руководителя есть приоритеты. Проблем очень много и искусство управления – выбрать самое главное. Среди приоритетов – ЖКХ, здравоохранение, образование. Культура финансировалась и при СССР в последнюю очередь. Сегодня мы должны поддерживать коллективы с самой лучшей работой. Поддерживать тех, кто держится на плаву, значит не помогать никому. У нас есть прекрасные танцевальные и художественные школы. От работы коллектива зависит, будет ли финансирование. В библиотеке финансируется зарплата и хозяйственное обеспечение. Касательно ВУЗов, вопрос нужно задавать губернатору.

16:29:12 Евгений: Здравствуйте Михаил.Вы действительно такой умный, как говорилось в вашем предвыборном ролике?

Ответ: Я думаю Евгений может приехать в Харьков и я лично побеседую с ним. Он сложит свое мнение об этом.

16:28:35 Назар: Як ви поясните використання нецензурних слів Вами під час зйомок ролика в присутності Георгія Кернесе?

Ответ: Кто интересуется этим вопросом, прочитайте об этом в интренете.

16:27:40 Александр: Г-н Добкин,сколько должен город по кредитным и лизинговым обязательствам(если можно,конкретные цифры)?

Ответ: 100 млн. грн. Обязетельво по ценным бум в 2205 2006 годах. Есть эта сумма, которую мы можем отдать. Но этой суммой мы можем пользоваться до мая.

16:27:20 Александр: Г-н Добкин,несколько коммунальных предприятий города в 2008 году освобождены от уплаты налогов.О каких конкретно суммах идёт речь?Кто из чиновников горсовета ведёт эту программу? Будет-ли обнародован отчёт о проведенных работах(конкретно в километрах,метрах и т. д.)?

Ответ: Коммунальные предприятия освобождены от платы за землю и некоторые от налога на прибыль. Данные деньги направл на раб предприятий. Коммунальные предприятия харьковской Тепловой сети до 2 млн грн. Информация по деньгам докладывается на сессии и во время финансового отчета с ним можно ознакомиться на сайтах.

16:26:29 Вася : Вы не хотели бы сменить свою фамилию? =)))

Ответ: Я горжусь фамилией.

16:26:08 Demon: Дядя Миша, как же можно было так лажануться ???

Ответ: Читаю подобные сообщения в Интернете. На все вопросы такого характера дам один ответ. Интернет – хорошая возможность для людей, которые боятся подписаться настоящим именем. Этим они показываются уровень своего воспитания и развития. Хамство и глупость будем пропускать.

16:25:32 харьковчанин проживающий в москве: добкин почему вообще маячишь ведь такие как ты и твой поводырь должны работать давно на украинских урановых шахтах ну если ты так ненавидишь украину то тогда на российских но непременно в шахтах и непременно на урановых

Ответ: Без комментариев.

16:25:13 Александр: После того, как весь русскоязычный интернет вдоволь посмеялся над Вами, уверены ли Вы в должном восприятии жителей Харькова инициатив городских властей?

Ответ: Я не уверен, что человек, задававший вопрос понял, что он сказал.

16:23:15 Андрей: Изменится ли Ваше отношение к УПА, если Вы получите веские и аргументированные доказательства, что зверствами занималось НКВД, переодетое в форму УПА?

Ответ: Дело не отношении. Наше общество не способно дать справедливой исторической оценки событий. Это касается УПА. Эти вопросы нужны закрыть и решать их путем единственного правильного решения.

16:22:56 Mad Cat, Киев: 1. Есть ли в Вашей команде молодежь и сколько примерно лет самому молодому (самой молодой)? :) 2. Какие последние 2 буквы в госномере машины, на которой Вы приехали на конференцию? Спасибо.

Ответ: Я и сам себя не считаю старым. Считаю, что нынешняя молодежь креативней, продвинутей и там, где это возможно, мы всегда привлекаем команду молодых людей. Если взять управления по делам молодежи, я очень доволен этими работниками. Что касается номеров ВН – последние 2 буквы.

16:22:33 Александр: Добрый день, Михаил Маркович! У меня к Вам вопрос, дело в том, что очень часто в повседневной жизни, я сталкиваюсь, с халатностью не только работников ЖКХ, но и мелких госслужащих.Все мне говорят, что должен Я, но почему-то не то что должны они. Это двухсторонний процес, без главных и второстепенных ролей. За это они не отвечают. Конкретный пример, когда в подвале вода, крысы и т.п. и начальник участка Жилкомсервис, в счет мне выставляет оплату коэфф. за "Уборку подвалов", я не против платить, но только по факту, а не авансом. Ситуация дошла до асбурда, начальник "ни чего не боится" ни жалоб, ни суда, потеряла страх. И таких примеров много. Вопрос, можно ли как-то с Вашей стороны ужесточить контроль и ответственность за нарушения наших правил и норм ответственных лиц, и вселить в них "страх" за свою должность? Будете ли Вы предпринимать что-либо, будут ли у нас "правила" и нормы кто, что должен и за что отвечает, и какую ответственность несет, при том публично? Может тогда когда люди, будут нести реальную ответственность, что-то и поменяется, а пока есть анархия, все что-хотят то и делают. Хаос и хамство одним словом. Заранее благодарен.

Ответ: Я полностью согласен, что сегодня не редкость, когда хамство – ответная реакция люд, оказывающих услуги насел. Реформирование ЖКХ как приоритет сталкивается со многими сложностями, со стороны людей и самой системы, люди не хотят раб. Мы с такими людьми расстаемся. Если вы дадите четкие координаты, мы проведем служебное расследование и расстанемся с такими работниками.

16:17:26 Володимир Іванович: Хотілось би запитати, як Ви особисто ставитесь до ідеї перенесення Центральних органів влади із Києва по інщих містах. Наприклад, я знаю, що була ідея перенести Конституційний суд до Харкова, а МінАПК в Черкасси. Як ви думаєте це вплинуло б на розвиток регіонів???

Ответ: На развитие регионов навряд ли повлияло бы. Что касается переноса Конституционного Суда, если бы суд был не столице, давление было бы на порядок меньше. Министерство должно быть там, где находится все правительство.

16:13:51 Алексей: В одной из передач то харьковскому TV г.Кернес формально 2 а фактически главное лицо в городе коментируя события на Клочковской сказал: "У нас нет юридических путей решения данной проблемы. У этих негодяев хорошие адвокаты и они всячески затягивают судебное решение. Значит проблему надо решить другим путем." Таким образом чиновник высочайшего ранга призвал к самосуду, отрицал возможности государства. Ваши коментарии.

Ответ: Я не слышал этих слов, хотя сам находился среди людей во время митинга. Есть действия прокуратуры в расследовании драки. На том месте, где 2 года пытаются построить торг центр, построены детские городки, площадки, теперь это место для отдыха.

16:11:31 саша: Вам не стыдно за то, что вы творите ???

Ответ: Более конкретно задайте вопрос.

16:11:13 Вадим Петрович: Когда будет отремонтирован участок дороги по адресу ул. Шишковская 6, магазин Жигули?

Ответ: Эта дорога через частный сектор, приоритет отдается ремонту главных дорог.