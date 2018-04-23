На Новий рік мер піде у відгул

М.Добкин: Я впервые в своей жизни беру отпуск на Новый год

Михаил Добкин - очень популярный человек, известный далеко за пределами Харькова. Может быть, это не самая приятная популярность, но, тем не менее, кто еще из украинских мэров может похвастаться тем, что видео с его участием бьет все рейтинги в интернете, номера о нем становятся хитами КВНа и "Вечернего квартала"?

Впрочем, о юморе поговорить не удалось: времени на интервью было очень мало. Говорили больше на темы серьезные, ведь интересно все-таки, какими достижениями городская власть гордится, а что считает проблемой. С избранием Юлии Тимошенко стоит ожидать усиления противостояния между представителями БЮТ и НУНС - с одной стороны и городской властью - с другой. О том, как Михаил Добкин относится к перманентной борьбе, которая происходит вокруг него и с его участием, и о том, как он планирует встретить Новый год, мы говорили в кабинете городского головы 13 декабря. Мэр был невозмутим и сдержан в оценках.

- Михаил Маркович, вопросов очень много, но, наверное, стоит начать наше интервью с предварительных итогов года. Можете ли Вы спрогнозировать, чем запомнится уходящий год Вам и харьковчанам?

- Год был очень непростой, страна провела его в обстановке политической нестабильности. Это не могло не сказаться на действиях местной власти и жизни харьковчан. Из самых главных событий, на мой взгляд, следует выделить прошедшие выборы. Как бы не оценивалась их законность, самое главное для меня то, что в Харькове они прошли абсолютно открыто, демократично.

Это был для Харькова первый год, когда стартовала реформа ЖКХ. С ее началом харьковчане начали платить уже по новым тарифам. В связи с этим хочу отметить абсолютную дисциплинированность жителей города в своих платежах, потому что их уровень, например, по квартплате, - более 90%, показатели платежей за водоснабжение, водоотведение и отопление - одни из лучших в стране.

Сегодня тема ЖКХ из приоритетов кандидата в мэры Харькова Добкина превратилась в приоритетное направление деятельности городских властей. У меня до сих пор нет заместителя по вопросам ЖКХ. Я сказал, что заместитель по этим вопросам у меня будет лишь тогда, когда работа в этом направлении не будет требовать постоянного личного контроля, но до этого еще далеко. Приоритетом для нас в данном направлении стала абсолютная прозрачность в своих действиях, возможность обсуждать возникающие проблемы с привлечением широкого круга заинтересованных лиц. Есть некоторые изменения в лучшую сторону, но мы признаем и неудачи. Мы не скрываем, что некоторые наши действия не принесли желаемого результата. По этим фактам уже сейчас ведется робота.

- Какие позиции в деятельности городской власти можно считать завершенными?

- Практически в полном объеме, даже превышая первоначальные планы, выполнены городские программы в области здравоохранения. В ближайшее время произойдет установка приобретенного медоборудования, будут окончены запланированные ремонты в медучреждениях. Я хочу сказать, что наконец-то сдвинется с мертвой точки тот заржавевший поезд безразличия властьимущих к проблемам здравоохранения. Это касается и улучшения условий труда работников здравоохранения, и улучшения качества медицинского обслуживания населения.

Каждый руководитель города выбирает приоритетные направления в своей работе, свое главное детище. Я выбрал для себя две самые больные темы, которые поднимались во время выборов, - ЖКХ и здравоохранение.

Понятно, что и культуре следует уделять больше времени, понятно, что следует больше обращать внимания на спорт, понятно, что и молодежная политика требует особого подхода. Кстати, в этой сфере за год, можно сказать, произошла революция. Есть что сказать о проделанной работе в системе образования. Но ничто так не критиковалось, как системы ЖКХ и здравоохранения. Поэтому проблемам в этих сферах оказывается повышенное внимание и для их решения выделяется максимальное финансирование.

Год был непростым и в эмоциональном плане. Выборы, постоянная борьба, на которую уходит много сил, времени, внимания и, что немаловажно, - здоровья. Несмотря на все это, определенные результаты есть, и создан фундамент для следующего рывка.

- О борьбе. Недавно заявление об инициации вашей отставки сделал перед Верховной радой губернатор Арсен Аваков. В парламенте зарегистрирована рабочая группа по исследованию деятельности харьковского городского головы и секретаря Харьковского горсовета… Как Вы реагируете на постоянно ведущиеся разговоры о перевыборах?

- Как только состоялись выборы в марте 2006 г., политические силы, которые одержали победу в тех или иных регионах нашей страны, предложили президенту отдать и представительскую, и исполнительную власть на местах той политической силе, которая по итогам выборов получила в регионе большинство голосов избирателей. Это нужно для того, чтобы она могла в целом отвечать за все, что происходит в регионе. Город Харьков длительное время подтверждает свою приверженность Партии регионов. Мэр - представитель Партии регионов (ПР), в горсовете, облсовете, во всех районных советах города большинство составляют представители ПР. Это говорит о том, что харьковчане, я подчеркиваю - харьковчане, а не киевляне, львовяне или наш всенародно избранный президент, считают, что управление городом и областью должны осуществлять представители Партии регионов.

Президентская ветвь власти в лице губернатора была и остается здесь инородным телом, она набирает на выборах 6-8%, и это при всем медиа-ресурсе, при всех полномочиях, возможностях административного влияния на те или иные процессы в рамках закона. Такое положение можно рассматривать как поражение, даже не поражение, а полный провал. Отказ от предоставления всей власти в Харьковской области ПР - это умышленная позиция, которая обрекла нас на постоянное противостояние.

Определяющим фактором соответствия господина Авакова занимаемой должности стали наличие мощнейшего медиа-ресурса, присутствие в его команде представителей президентской семьи и то, что он является удобной и подконтрольной фигурой для самого президента. Отношение к нему харьковчан, откровенные провалы в его работе, экономические показатели Харьковской области в данном случае никого не интересовали. Понимая, что сложившаяся ситуация носит постоянный характер, я и выстраивал свое отношение к всевозможным будущим конфликтам, учитывая изменения политической конъюнктуры в стране. Будет иметь силу в масштабах государства ПР, значит, прогубернаторские силы будут сидеть тихо и спокойно. Будет, допустим, брать верх президентская линия, значит, действия облгосадминистрации будут направлены на максимальное противостояние городской власти. Причем длительное время это делалось чужими руками, возьмем, к примеру, тех же Протасов или еще каких-то деятелей...

Когда что-то делаешь, нужно осознавать, какую реакцию эти действия вызовут в обществе. Пока харьковчане не разобрались, кто такие Протасы, происходили какие-то вещи, инспирированные аваковскими телеканалами, которые будоражили общественное мнение. К примеру, где-то вспыхивал конфликт, туда направлялся медиа-ресурс и ситуация раздувалась до вселенских масштабов. Потом прошло время, и люди просто перестали на это реагировать. Есть лидеры, за которыми люди идут, много или мало - это не важно, а есть люди, похожие на пустышки, воздушные шарики. Ветер подул - они улетели. Ну, кто за ними полетит дальше?

Потом появился Фельдман, который тоже координирует все свои действия с Аваковым. Губернатор в этом плане выступает определенным кукловодом и редко лично вступает в откровенный конфликт. Последнее его заявление - это, можно сказать, фальстарт, потому что он уже решил, что Тимошенко - премьер, Луценко - министр МВД, Кириленко - спикер, и они все вместе сделают то, что захотят, а не то, что разрешено законом. Но видите, он заявление сделал и молчит. Потому что это заявление нужно каким-то образом реализовывать, а реализовывать его можно только с нарушением закона.

- То есть Вы считаете, что причины постоянной борьбы в Харькове - исключительно политические?

- Эти конфликты имеют чисто экономическую основу. Что стояло за Протасами? За Протасами стояли те земельные участки, которые были возвращены в собственность территориальной громады. Клочковская - скандал, эта провокация с дракой, постоянные сюжеты, обвинения в том, что мы забираем у них, чтобы отдать другим... Ну, не хотели люди, чтобы там был супермаркет, и полтора года с этим боролись, при Шумилкине боролись. Просто Шумилкин не обращал на такие вещи внимания, он больше внимания обращал на Протаса. А сегодня что на этом месте? Детский городок, зона отдыха, спортивные площадки. Сегодня все, кто там живет, благодарят руководство города за возврат этих участков. Даже не то главное, что люди имеют возможность там отдыхать, гулять с детьми. Главное то, что харьковчане отстояли законное право на свою территорию. Ведь таких мест очень много по городу, просто инцидент на ул.Клочковской у всех на слуху. Такие места мы можем увидеть и на Салтовке, и на Алексеевке, и на том же ХТЗ, где освобождались территории, которые у людей попросту были отобраны.

Я подчеркиваю, что с тех пор, как харьковчане доверили распоряжаться харьковской землей депутатам горсовета нынешнего созыва и мне как харьковскому городскому голове никаких конфликтов между жителями и бизнесом нет. Мы не вынесли ни одного решения, по которому люди бы протестовали. Если и были такие случаи, то они носили инсценированный и заказной характер. К примеру, привозились люди с Алексеевки во Фрунзенский район. Привезли их, дали по 100 грн., они постояли, помитинговали, разошлись. Прошло три дня, и на глазах жильцов идет строительство, никто не протестует, потому что именно с жильцами конфликта нет.

Вопрос отставок, перевыборов - искусственный, мало того, он не имеет путей реализации. Я отношусь к этому как к одному из способов борьбы бизнес-кланов с городским головой и городской властью за отстаивание своих прав и интересов.

- Как Вы считаете, возможно ли сотрудничество горсовета, возглавляемого Михаилом Добкиным, и Кабмина Тимошенко?

- Если переходить на персоналии, скажу вам сразу - нет. Потому что у меня есть свои отношения с Тимошенко и Луценко. Эти отношения можно назвать полным отсутствием отношений. Если уходить от персоналий, то не важно, кто будет премьером - Тимошенко или какой-либо другой человек. Не может Кабинет министров работать при поддержке парламента в 227 голосов. Я имею опыт работы в парламенте, и могу сказать, что даже при авторитарном Кучме, имея поддержку в 265-268 голосов, часто решения не принимались. Один заболел, другой обиделся, третий не пришел. Поэтому такого правительства быть не может. Это будет сборище людей, своими действиями напоминающее лебедя, щуку и рака. К тому же, учитывая высокую конфликтность Тимошенко, Луценко и других персоналий, можно спрогнозировать - они еще переругаются между собой. Таким образом, за Кабинет министров будет голосовать где-то 120 нардепов. Это можно расценивать как полный провал. Дело уже не в Добкине и Тимошенко, а в том, что местная власть и центральные органы власти просто будут недееспособны.

- Как Вы считаете, будет ли действительно полезной для Харькова работа депутатской парламентской группы "За Харьков!"?

- Дело в том, что Александр Фельдман пытался создать это депутатское объединение "под себя". Он давно вынашивал такие идеи - еще тогда, когда мы вместе были депутатами. Он неоднократно предлагал мне вступить в некое депутатское объединение, где бы он был главным. У Фельдмана есть определенный комплекс неполноценности, я говорю это как человек, который знает его много лет. Его желание стать руководителем, неважно каким - города, министерства или депутатского объединения, - уже граничит с помешательством. Когда собрались люди, 9 или 10 человек, он сразу объявил себя руководителем. "Модельное агентство" ("Агентство моделирования ситуаций" - авт.), которое освещает все нужные события на платной основе, сразу на всех интернет-сайтах и страницах газет объявило его руководителем. Люди, которые туда вошли, говорят: "А кто это решил? У нас что, собрание было?" Они открыто сказали, что они - самодостаточные люди, им не нужен руководитель. Они могут выбрать координатора, для того чтобы он занимался техническими вопросами. Кем ему руководить? Депутатами? Да они ему фору дадут. Объединение "За Харьков!" без Фельдмана-руководителя ему абсолютно не нужно. Это не то, чего он хотел, чего он добивался. Я думаю, что мы будем работать с любым объединением, особенно с тем, которое собирается отстаивать интересы харьковчан в ВР, и настроены на конструктивную работу.

- На днях Дзержинский суд Харькова обязал Вас опровергнуть информацию об А.Фельдмане, которую вы опубликовали в своей статье "Антология предательства". Вы будете это делать?

- Мы подали апелляцию. Это станет предметом разбирательства в апелляционном суде, где я могу все доказать - факт предательства Кушнарева, факт предательства харьковчан. Все эти факты общеизвестны, может, Фельдман о них не знает, но харьковчане знают. По поводу предательства мне говорил сам Кушнарев, который с ним не разговаривал и не подавал руки последние 8-9 месяцев своей жизни.

- В какой стадии "осенний" конфликт между Вами и областным управлением СБУ?

- СБУ вело себя так, как диктовало время. Я об этом говорил открыто и публично. В самый разгар избирательной кампании делаются заявления, как говорил профессор Преображенский, космического масштаба и космической глупости. Выборы закончились, и вы слышали хоть одно заявление? После сентября ни одного, а знаете почему? Да потому что это все филькина грамота.

- И в конце беседы - предновогодние вопросы. Где Вы будете встречать Новый год? На площади Свободы или в другом месте?

- Я не буду принимать участие во встрече Нового года на площади Свободы. Я, честно говоря, впервые в своей жизни беру отпуск на Новый год. Дело в том, что я не смог отдохнуть в этом году, и единственная возможность это сделать - на январские праздники. В этом году у нас запланировано 9 елок во всех районах города, праздник во Дворце спорта и главная елка на площади, которая зажжет огни 26 декабря.

- Кстати, о елке. В СМИ появилась информация о необоснованных затратах, которые понес городской бюджет на празднование…

- Мы решили охватить максимальное количество детей, которые будут принимать участие в праздниках в качестве артистов, и деток, которые будут получать подарки и приятно проводить время. Поэтому мы решили проводить девять новогодних праздников. На наш взгляд, дети, которые прекрасно танцуют и изумительно выглядят, не должны выходить в старых и рваных костюмах. Было принято решение один раз на много лет сшить новые костюмы для детских коллективов, на это выделены деньги из городского бюджета (кроме внебюджетных средств).

Мы должны все делать на высоком уровне, на уровне, которого достоин наш город. Тогда мы сможем сказать, что Харьков достойно встретил Новый год. А ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Елена Конопля, Сергей Фисун (Status quo)