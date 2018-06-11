Рік без Кушнарьова: син не вірить у рикошет

Завтра виповнюється рік з дня загибелі Євгенія Кушнарьова, одного з керівників і ідеологів Партії регіонів. Несподівана смерть наздогнала його на 56-му році життя в результаті поранення в живіт. Інформація про обставини трагедії, яка в ті січневі дні відразу ж стала просочуватися в ЗМІ, ніби як свідчила про ненавмисне вбивство. Повідомлялося, що куля, випущена зі зброї Дмитра Завального (господар мисливських угідь і друг Євгена Петровича), призначена вовку, відрикошетила від стовбура дерева і за чистою випадковістю потрапила в Євгена Кушнарьова.

Проте внаслідок того, що Євгеній Петрович був одним з провідних українських політиків, багато хто не захотів вірити у випадковість. Поповзли чутки про умисне вбивство, які зводилися в основному до трьох версій. Одна з них бізнесова - нібито ділові інтереси Кушнарьова у Харкові перетнулися з чиїмись іншими (сам він бізнесом не займався, своя справа була тільки у його зятя, Олександра Кагановського). Прихильники політичної підоснови смерті Євгена Петровича говорили, що його могли вбити «оранжеві», які вже тоді будували плани щодо розпуску парламенту, і їм потрібно було усунути одного з найрадикальніших політиків-регіоналів, який навряд чи у разі настання «часу Ч» умовляв би Януковича йти на дострокові вибори. Прихильники третьої версії припускали, що останнього усунули з подачі когось зі «своїх» нібито через політичне суперництво всередині антикризової коаліції (говорять, що Кушнарьов будував плани самостійної політичної діяльності - благо авторитет на південному сході у нього великий).

«Дерево не може бути твердим»…

Що б там не було, у випадковість смерті не вірить і родина екс-губернатора Харківщини (його дружина Валентина Кушнарьова, його дочка Тетяна та син Андрій). «Я часто був з батьком у мисливському господарстві Завального, якому належить «Гай» і знаю, що він звичайно у себе сам не полює, йому шкода самому своїх тварин убивати. А тут виявляється, що він стріляв. Гадаю, що або він невипадково узяв в руки рушницю, або йому довелося узяти на себе постріл, який провів хтось інший. Тепер щодо рикошету від дерева. Як він міг бути, якщо куля через м’якість дерева повинна була у ньому зав`язнути. Мені єгері говорили, що тільки при лютому морозі (мінус 25-30 градусів) деякі породи дерев, такі як дуб, тверднуть і тоді рикошет можливий», сказав нам Андрій Кушнарьов. А ще син політика зізнався «Сьогодні», що після того, що трапилося, колишні соратники батька забули про сім`ю Кушнарьова. «Нашим життям ніхто не цікавиться, ніхто не дзвонить. Так нам і не потрібна ніяка допомога, у нас все відносно добре, але все таки...».

Євген Кушнарьов із сином

А ось слідство у порушеній кримінальній справі стверджує, що вже все ясно як божий день - куля, рикошет, вбивство з необережності, вбивця - Завальний. З матеріалами справи, виконуючи статтю 217 УПК, знайомляться родичі Кушнарьова та його адвокат. Потім справу читатимуть Завальний і його захист. І лише після цього матеріали підуть до суду, якщо не надійде нових клопотань з тієї або іншої сторони, або не розкриються нові обставини, здатні розвалити досудове слідство.

Рік по тому

Що стосується політичних наслідків смерті Кушнарьова, то на думку українських політологів, з якими поговорила «Сьогодні», його трагічний відхід зробив украй серйозний вплив як на Партію регіонів, так і на всю українську політику. «Він у Партії регіонів по суті був єдиним політиком, який серйозно займався ідеологією. Євген Петрович виступав за створення в Україні мультикультурної держави, яка б захищала права всіх громадян, незалежно від їх мовних, релігійних та політичних переваг. При цьому, він пропонував конкретні рішення цієї проблеми. Зараз же політика, яку сьогодні проводять регіонали, загалом, важко назвати тією, яка захищає інтереси південного Сходу. Тому такі люди, як Кушнарьов зараз там і не затребувані», - вважає Володимир Малінкович.

У свою чергу, Вадим Карасьов вважає, що присутність Євгена Петровича в політиці видозмінила її пейзаж і протікання. «Через свій радикалізм Кушнарьов міг би вплинути на протікання політичної кризи весни-літа 2007 року. Можливо, Партія регіонів і ухвалила б рішення йти на дострокові вибори, але виглядало б це якось інакше. І взагалі, політика «регіоналів» була б більш послідовною, і не такою опортуністичною і погоджувальною, як це було в цей рік».

Дзвін нагадає про Кушнарьова

Завтра у Харкові на згадку про Євгена Кушнарьва пройдуть поминальні заходи. Давній друг і помічник Кушнарьова, депутат-«регионал» Дмитро Шенцев розповів, що однопартійці Кушнарьова покладуть квіти до його могили і відкриють на будівлі Харківської облради меморіальну дошку. Після всі зберуться в одному з ресторанів на поминальний обід. Також на кошти близьких екс-харківського губернатора в Донецьку віділлє 1,5-тонний дзвін, який призначений для дзвіниці однієї з церков у Борівському районі, який став першим районом, який Євгеній Петрович відвідав на посаді харківського губернатора. Там же поставлять і великий гранітний камінь на його честь.

«Мені хочеться постійно бачити обличчя Жені»

І рік потому Людмила Давидова, цивільна дружина Євгена Петровича, так і не змогла змиритися з його смертю. «Рана трохи затягнулася, але не думаю, що коли-небудь зможу забути про це. На самому початку важко було дивитися телевізор, коли там показували Женю, тепер навпаки — мені хочеться постійно бачити його обличчя, слухати, як він говорить. Мені друзі записали на DVD його останні інтерв`ю на харківських і центральних каналах. Коли їхала востаннє з Києва до Харкова у потягу, то чотири години дивилася на ноутбуку ці записи», — розповідає Людмила. У її харківській квартирі все нагадує про Кушнарьова. Вона навіть не прибрала з ванної кімнати його туалетне приладдя, на поличці перед дзеркалом так дотепер і лежать його бритва, гребінець, зубна щітка, в кімнаті стоїть його портрет.

З Іриною Давидовою. Їхня остання подорож була в Словаччину

Ми не могли не запитати у Людмили, чи вірить вона у випадковість смерті Кушнарьова. Говорить, що стосовно обвинуваченого в смерті чоловіка переживає різні почуття. Вперше вона побачила його і його дружину за два дні до загибелі Кушнарьова, коли всі разом зустрічали старий Новий рік в ніч з 13 на 14 січня 2007 року. «Зараз сім`я Жені найняла адвоката, який займається розслідуванням його справи. Стають відомими нові обставини того, що відбулося на полюванні. Мені б дуже хотілося, щоб ми всі одержали відповідь на питання, що ж там відбулося насправді. Тоді і в мене б на душі стало легше».

«Казус» чи умисне вбивство?

Сам Дмитро Завальний свою провину дотепер не визнав. Його адвокат Володимир Олевський називає подію в лісі не інакше як «казусом» і нещасним випадком. Мовляв, Завальний не міг передбачати ні сам рикошет, ні те, що Кушнарьов раптом покине своє місце і побіжить. На думку Олевського, нардеп був єдиним, хто порушив правила полювання, тому в нього і потрапила сліпа куля.

Крім того, адвокат Завального не вірить і висновкам експертів. На думку пана Олевського, у справі недостатньо доказів, що слід від рикошету, виявлений майже через 10 місяців після події, залишила саме куля з карабіна Завального: у лісі і до, і після трагедії встиг побувати не один мисливець. Ще один сумнівний, на думку Олевського, висновок експертів стосується кулі, яку витягнули з тіла Кушнарьова. Як зауважує адвокат, головлікар Ізюмської лікарні, який робив операцію, близько 6 годин носив кулю в кишені халату, замість того, щоб покласти її в лоток. В результаті на ній не залишилося слідів тканин загиблого, а значить, можна припустити, що фатальна куля була взагалі випущена не з карабіна Завального, вважає Олевський.

Зате В’ячеслав Стовба, що представляє інтереси сім`ї Кушнарьова, як і раніше, упевнений, що це було умисне вбивство - щоправда, з непрямим наміром. Майстер спорту зі стендової стрільби, мисливець з більш ніж 20-річним стажем, Завальний не міг не усвідомлювати наслідків своїх дій. «Те, що його найближчий номер - Євген Кушнарьов - залишив свою позицію і побіг, Завальний зобов`язаний був побачити і припинити стрілянину!» Із звинуваченням Стовба не згоден і збирається клопотати про його перекваліфікацію на умисне вбивство з непрямим наміром. Інакше, мовляв, Завальний потрапить під амністію. Стовба також заявляє, що матеріали справи поки не вивчені, і цілком можливо, що сторона, яка потерпіла, наполягатиме на проведенні додаткових експертиз.

Заступник прокурора Харківській області упевнений, що фатальна куля вилетіла з карабіна Дмитра Завального, а Кушнарьову за життя ніхто не погрожував.

Олег Анпілогов: «Куля, що вразила нардепа, змінила траєкторію, зрикошетивши від дерева»

Дмитру Завальному пред`явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу — вбивство з необережності і незаконне носіння вогнепальної зброї, але знайомитися з матеріалами досудового слідства він почне після того, як закінчить сторона потерпілого. Про це в ексклюзивному інтерв`ю «Сьогодні» повідомив заступник прокурора Харківської області Олег Анпілогов.

- Я готовий хоч сьогодні затвердити обвинувальний висновок, направивши його в суд, але необхідно виконати всі процесуальні моменти, - говорить заступник прокурора. - Вважаю, що провина Дмитра Завального в необережному вбивстві Євгенія Кушнарьова доведена в повному обсязі. Така упевненість заснована не на емоціях, а підкріплена результатами комісійної судово-криміналістичної експертизи.

- Два-трі місяці тому у справі нібито з`явилися якісь важливі обставини, які спричинили нові слідчі дії. Що малося на увазі?

- Результати згаданої експертизи, проведені із залученням криміналістів, балістів, судових медиків, інших фахівців Харківського НІСЕ імені Миколи Бокаріуса, змусили слідство заглибитися в процес з`ясування обставин події. Проведені експертами математичні розрахунки дозволили чіткіше визначити місце, де випущена з карабіна Завального куля зустріла на своєму шляху перешкоду...

- Що це за перешкода?

- Уявіть собі: мисливець робить постріл по звіру, що біжить. Він тримає зброю не вертикально вгору або вниз, а під певним кутом до так званої лінії горизонту землі. Випущена із зброї куля, не зустрічаючи якої-небудь перешкоди, рано чи пізно перетинає цю лінію. Якщо ж вона зустрічає перешкоду, то залишає слід або, залишивши, рикошетить. Математичні розрахунки балістів дали можливість точніше визначити місце вірогідного рикошету кулі. З урахуванням цього було додатково оглянуто місцевість.

З трофеєм...

- Що це дало? Адже стільки часу пройшло!

- Було встановлено, що відвалилася від основного стовбура і частина дерева, що впала на землю, з пошкодженнями, викликаними кулею, що потрапила в неї, — так звані сліди металізації. Експерти на підставі своїх розрахунків визначили, що це була куля, яка, зрикошетивши, вразила Кушнарьова. Дані висновки і спричинили нові слідчі дії, про які ви запитали. І шляхом аналізу всіх зібраних документів, матеріалів, оглядів, відеозаписів місця події довелося знову відновлювати картину подій...

- Але кулю-то, що влучила в Кушнарьова, знайшли раніше, рік тому?

- Її витягнули з одягу Євгена Петровича, коли його поміщали на операційний стіл. Потерпілого роздягали, і куля впала на кахляну підлогу. Її підібрав хірург, який проводив операцію, і згодом вона була у нього вилучена.

- І її ідентифікували як випущену зі зброї Завального?

- Дослідження показали, що дана куля і одна з виявлених на місці події чотирьох гільз до пострілу складали єдине ціле, а сама куля відстрелена виключно з карабіна Завального.

- Чи можна зі сказаного зробити висновок, що перший огляд місця події був проведений недбало (на цьому, до речі, наполягає і захист Завального)?

- Я б так не говорив. Органи внутрішніх справ, що на початковому етапі здійснювали досудове слідство, встановлювали обставини події на підставі свідчень безпосередніх учасників полювання. Потім були проведені подальші слідчі дії, одержані додаткова інформація, оперативні відомості, перевірені слідчим шляхом... Виявлені обставини примусили глибше вникнути у зміст подій 16 січня минулого року, додатково перевірити ще раз вже відоме...

- А перевірялася оперативна інформація, нібито Кушнарьову хтось реально загрожував - нібито цю версію відпрацьовували в УСБУ?

- Свого підтвердження при перевірці вона не знайшла. Доказів тому, що за життя Кушнарьову загрожували, ми не одержали.

Не так поставив стрільців

Визначальним доказом, за словами заступника прокурора області, стало те, що проведені експертами дослідження вивели слідство на допущені Завальним порушення і як організатором полювання, і - є таке поняття - як начальником команди мисливців. Він в одній особі суміщав ці організаторські функції. Проводячи інструктаж для всіх, він сам же порядок і порушив, виставивши стрільців не на одній лінії, а загнувши цю стрілецьку лінію, розташовувався до Кушнарьова на відстані понад 100 метрів, що теж неправильно (потрібно менше сотні). Стріляючи на цьому облавному полюванні вслід тікаючому звіру, Завальний порушив і сектор обстрілу, зробивши постріл під кутом 19 градусів замість 45...

Людмила Воронкова, Олександр Ільченко, Олександр Чаленко («Сегодня»)