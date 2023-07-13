Уявити життя без пральної машинки сучасній людині вкрай складно. Бувають моменти, коли брудних речей накопичилося багато, і в голові може виникнути питання, а чи можна запускати пральну машину 2 рази поспіль?
Здавалося б, оскільки машинка створена для того, щоб прати речі, так в чому проблема прогнати кілька циклів одразу? Але, як і в усіх питаннях, що стосуються техніки, тут теж є свої нюанси, які бажано враховувати. Саме тому ми вирішили розповісти вам, чи потрібно робити перерву між праннями в пральній машині.
- Скільки разів поспіль можна прати в пральній машині - не перестарайтеся
- Чи потрібно давати відпочивати пральній машині - рекомендація майстрів
- Чи можна прати пару речей в пральній машині - не зловживайте
Скільки разів поспіль можна прати в пральній машині - не перестарайтеся
Кількість речей, які необхідно прати, залежить від розміру вашої родини, а з маленькою дитиною в домі необхідність запускати пралку може виникати чи не щодня.
Пральні машинки, особливо від надійних виробників, мають певний запас міцності, тому питання, скільки прань поспіль можна прати, насправді не стоїть - запускайте стільки, скільки необхідно.
Однак слід враховувати низку моментів. Як і будь-які інші, механізми пральної машини мають властивість зношуватися в процесі експлуатації. А пралка - побутовий прилад, що має досить непрості умови експлуатації, це:
- постійний контакт із водою (далеко не завжди якісною);
- перепади напруги в електромережі;
- досить високі швидкості обертання барабана і т. д.
Інтенсивне використання машинки швидше призводить до зносу деталей і механізмів, відповідно, вони можуть раніше вийти з ладу. Але повторимося, що це нормальне явище. Наприклад, уявімо, якщо виробник заклав запас міцності на 10 тисяч циклів, то зрозуміло, що при пранні раз на тиждень - машинка пропрацює умовно три роки, а при щоденному використанні - рік (усі цифри вигадані і наведені лише як приклад).
Ми упустимо фактор бракованих запчастин, так як ця прикра неприємність буває у будь-яких брендів різної цінової категорії, і від цього ніяк не вберегтися. Активне використання пралки лише проявить брак раніше, а не поламається лише той прилад, яким ви не користуєтеся.
Чи потрібно давати відпочивати пральній машині - рекомендація майстрів
Іноді серед відповідей на питання, скільки разів можна прати в пральній машині на день, можна зустріти рекомендацію робити перерву між циклами на годину-дві через нагрівання механізмів. Але суворої необхідності в такій дії немає.
Проте, якщо є можливість, то краще між циклами робити паузу. А ось скільки потрібно відпочивати пральній машині, думки розходяться навіть у майстрів. В цілому, їхні поради можна звести до відпочинку для пралки не менше двох годин.
Ще одна рекомендація від фахівців - якщо прати доводиться багато, то краще це робити 1-2 рази на день упродовж тижня, ніж умовні 5-6 разів, але протягом одного дня.
Чи можна прати пару речей в пральній машині - не зловживайте
Кількість речей, які ви плануєте прати, також слід враховувати під час вибору пральної машини перед покупкою. Є різні моделі, що відрізняються завантаженням речей. У деяких - 5 кг, у інших - 7 кг та інше. Якщо прання багато - краще придивитися до більш "вантажопідйомної" техніки, щоб за раз випрати більше речей і не ганяти машинку в кілька підходів. Але зазвичай, чим більша місткість - тим більших розмірів прилад, що може стати на заваді, якщо мало місця в помешканні.
Прати пару речей в пральній машині допустимо, але зловживати не варто. Точно не варто часто прати одну невелику річ - через дисбаланс це може викликати посилені вібрації при віджимі. Краще закидати кілька речей загальною вагою 1-1, 5 кг. Однак, якщо речі дуже маленькі і легкі, то дисбалансів вони не викличуть.
Як би там не було, завжди краще подивитися, що рекомендує виробник в інструкції до кожної пралки - це дасть відповіді на багато питань і може позбавити вас від безлічі проблем.