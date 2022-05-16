Позбавлення від цих речей допоможе уникнути проблем і налагодити фінансове благополуччя.

Експерти назвали топ речей, які притягують негативну енергетику в будинок або квартиру. Якщо у вас такі є, то вкрай важливо від них позбутися найближчим часом.

Зупинилися годинник

Цей предмет символізує зупинку розвитку і зацикленість на одному часу і місці. Якщо хочете позбутися від проблем минулого, які давно вас турбують, або викиньте годинник, або відремонтуйте їх.

Розбиті дзеркала і скла

Ці предмети найбільше впливають на атмосферу. Якщо вдома є бите скло, то в такій родині завжди будуть сварки, з'ясування відносин і лайка.

Сміття в гаманці або кишенях

Воно притягує нещастя у фінансовому плані. Тому якщо хочете вибратися з боргової ями і стабілізувати свій добробут, підтримуйте порядок в гаманці, кишенях і місці, де зберігаєте фінанси і коштовності. Гроші не люблять бардак.

Старі речі

Якщо ви давно не носите якийсь одяг, не користуєтеся технікою або зберігайте газети, які ніколи не будете читати, то цьому всьому місце на звалищі. Якщо викинути їх не підніметься рука, то краще передати на благодійність. Так можна позбавити будинок від енергетики минулого. А ще старі речі накопичують в собі погані моменти, які відбувалися в будинку.

Нагадаємо, раніше були названі речі, які притягують в будинок бідність.

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