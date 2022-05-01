Любителям зберігати мотлох важливо переглянути свою комору і позбутися від даних предметів.

Експерти назвали речі, які можуть притягувати бідність і негативну енергію. Такими предметами можуть виступати як фотографії, так і звичайний одяг.

Наприклад, якщо у вас є фотографії, які нагадують про погані часи в житті, від них краще позбутися. Крім того, погану енергетику можуть сіяти всілякі статуетки птахів - голубів, орлів, лелек, сорок. Негативно на фінансовому стані позначаться і слони з опущеним вниз хоботом.

Статуетки у вигляді собаки або лева, що сидять на задніх лапах, не дають розвиватися по кар'єрних сходах, кажуть експерти.

Негативно на добробуті відбиваються картини із зображенням риб, морських черепашок, восьминогів і т. п.

Крім того, невдачу в грошовому плані притягує старе взуття. Від цього всього варто позбутися, якщо хочете налагодити свій матеріальний стан.

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