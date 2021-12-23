Виявилося, що в буряку нітратів більше, ніж в ковбасі.

Технолог м'ясопереробки Павло Агапкін розповів, що в головному овочі з борщового набору - буряці - міститься в 20 разів більше нітратів, ніж в ковбасі. Таким чином буряк посунув ковбасу в рейтингу найшкідливіших для здоров'я продуктів.

Про це він сказав на телеканалі "Зірка".

Також Агапкін додав, що при смаженні буряка з нітратів утворюється нітрит, але він не настільки шкідливий, щоб повністю відмовитися від цього овоча.

Читайте такожЧому потрібно протирати вікна і дзеркала картоплею: блискучий результат гарантований"Нітратів, які перетворюються на нітрити, ми поїдаємо щодня в диких кількостях. Століттями люди ці салати і борщі їдять, і нічого з ними страшного не трапляється", - зазначив фахівець.

При цьому людям, які страждають від діабету, гастриту і підвищеної кислотності варто зменшити вживання буряка, бо в ньому міститься багато цукру і хлору.

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