Прийдешній рік, як виявилося, може принести людству чимало нових неприємних сюрпризів.

Французький астролог і оракул Мішель де Нотрдам, відомий під псевдонімом Нострадамус, залишив після себе чимало робіт. Виявилося, в його прогнозах можна знайти лячні пророцтва на 2022 рік.

Що чекає людство в новому році, на думку Нострадамуса, повідомило видання The Sun.

Багато пророцтв Нострадамуса вже збувалися. Він передбачав прихід до влади Гітлера, Французьку революцію і навіть створення атомної бомби. Крім цього багато хто вважає, що у своїх працях оракул навіть писав про початок пандемії коронавірусу. На думку експертів, понад 70% пророцтв Нострадамуса збулися.

У працях оракула знайшли й прогноз на 2022 рік. Багато пророцтв виявилися страшними.

Жахливий землетрус

Експерти знайшли в пророцтвах Нострадамуса чотиривірш про те, що у 2022 році в Японії може статися сильний землетрус. Оракул писав про "лихо" в глибинах Азії, яке трапиться в середині дня. Якщо землетрус дійсно почнеться, то воно може завдати жахливої шкоди й привести до загибелі людей.

Війна в Європі

Нострадамус писав, що у 2022 році столицю Франції можуть взяти в облогу. Париж виявиться епіцентром війни, його нібито оточать солдати. Якщо пророцтво Нострадамуса збудеться, від бойових дій явно постраждає не тільки Франція, а й інші країни, розташовані поруч з нею.

Криза з мігрантами

На тлі ситуації з мігрантами на кордонах прогноз Нострадамуса дійсно виглядає моторошним. У своїх працях оракул писав про велику біду з "крові й голоду". Він пророкує не тільки війну в ЄС, а й лячні наслідки для всього світу.

Читайте такожЗдійсняти всі мрії: які знаки Зодіаку потрапили в "білий список" ВсесвітуНа думку Нострадамуса, збройні конфлікти посилять голод і приведуть до того, що мігранти будуть масово залишати свої будинки в пошуках кращого життя в інших країнах.

Крах Євросоюзу

Експерти стверджують, що Нострадамус пророкує падіння ЄС. Оракул нібито передбачав Брексіт і вважав, що це стане початком краху. Нострадамус писав про розвал ЄС, який може відбутися в 2022 році. На тлі слів Нострадамуса британське видання наводить інформацію про те, що Польща може стати першою країною, яка вийде зі складу ЄС слідом за Великобританією.

Вогняний Астероїд

На цьому лячні прогнози Нострадамуса не закінчуються. Виявилося, що оракул передбачав зіткнення Землі з астероїдом. Він писав про вогонь, який впаде на людство з неба у 2022 році.

"Безсмертні" роботи

Нострадамус, як вважають експерти, пророкував, що ще у 2021 році вченим вдасться зробити величезний стрибок в розробках штучного інтелекту. Крім цього, на 2022 рік він прогнозував появу "безсмертних учнів".

Читайте такожГороскоп на 2022 рік для всіх знаків: що принесе вам цей рікВсі пророцтва Нострадамуса написані містичною мовою, з безліччю алегорій і натяків. Тому експерти, які намагаються розшифрувати прогнози оракула, часто змушені лише будувати здогади про те, що саме мав на увазі сам провидець. У випадку з роботами дослідники вважають, що Нострадамус пророкує світу появу безсмертних створінь, що замінюють людину.

Смерть Кім Чен Ина

Експерти вважають, що Нострадамус пророкує смерть північнокорейського диктатора. У 2022 році Кім Чен Ин нібито може померти. У 2021 році навколо нього ходило багато чуток, ЗМІ писали про різке схуднення диктатора і про те, що у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Згідно з прогнозом Нострадамуса, раптова смерть Кім Чен Ина призведе до змін у Північній Кореї, а до влади прийде новий "персонаж".

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