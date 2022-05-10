З 24 лютого астрологи однозначно стверджують, що Росія програє цю війну.

Ніхто не сумнівається, що у війні за свою територію Україна точно здобуде перемогу. Однак думки про те, коли саме це трапиться, у різних фахівців в області астрології відрізняються. Так, астролог Дмитро Уранус розповів, що фінальну відсіч ЗСУ дадуть російським військовим влітку цього року.

"Я думаю, коли Марс піде по Тельцю (липень-серпень). Україна їх (російських військових, - ред.) порве!",- написав Уранус у себе на сторінці в Facebook, відповідаючи одному з коментаторів.

Крім того, експерт уточнив, які саме об'єкти будуть під прицілом російських загарбників.

"Сонячні затемнення загрожують насамперед владі і правителю. Телець - знак України. Уран - планета повітря, авіаційної та ракетної техніки, пов'язана з електрикою, з раптовими, несподіваними подіями. Виходить наступне трактування: з 30 квітня до 30 травня є безпосередня загроза для влади і президента України", - заявив Дмитро Уранус.

Згідно з інформацією фахівця, у травні цього року під обстріли потраплять західні міста України - Львів, Луцьк та Ужгород. Тому він закликає жителів цього регіону не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

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