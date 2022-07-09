Найчастіше ці люди намагаються позбавитися від зайвої ваги, але причина криється далеко не в харчуванні і фізичних вправах.

Астрологи перерахували чотири знаки Зодіаку, уродженці яких схильні до повноти. Вони можуть правильно харчуватися і вимотувати себе інтенсивними фізичними тренуваннями в спортзалі, проте зайві кілограми не підуть, тому що так вирішили зірки.

Стрілець

Нерідко Стрільці страждають від зайвих кілограмів. Їхня сидяча робота і пасивний спосіб життя утворюють боки, з якими ті старанно намагаються боротися. Однак ефективність може виявлятися не сильно високою.

Риби

Попри те, що Риби - водний знак, у них завжди проблеми з водою. Вони мало п'ють, через що обмін речовин може сповільнюватися. Слідувати пораді лікарів і дієтологів і пити мінімум 2 літри води в день - справжнє випробування для Риб.

Телець

Людям, народженим під цим знаком, варто бути уважними до своєї фігури, раціону і способу життя. Вони також одні з тих, хто схильний до швидкого набору зайвої ваги. З огляду на те, що у них можуть бути ще й хронічні хвороби, Інтенсивні заняття спортом - протипоказані.

Рак

Представники даного знака Зодіаку відрізняються тим, що смачно готують. Побалувати себе випічкою або чимось жирненьким вони можуть, тільки ось контролювати кількість з'їденого - ні.

Нагадаємо, названо топ-5 жінок з найважчим характером за знаком Зодіаку.

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