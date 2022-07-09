Вони можуть бути просто нестерпні.

Астрологи запевняють - ці жінки можуть бути чарівними і милими, але варто з ними якийсь час пожити, як вони перетворюються на справжніх монстрів. Їхній важкий характер часто не дає спокою близьким.

Скорпіон

Всі гороскопи пишуть - власниці найскладнішого характеру - це Скорпіони. У них дійсно "вибуховий" темперамент, який помітний здалеку. Вони готові все контролювати, є шокуючими перфекціоністами, вимогливі до себе і до інших. Саме тому з ними часом нестерпно уживатися.

Телець

Жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, часто перетягують ковдру на себе і навіть схильні до тиранії. Вони до останнього будуть боротися за свою першість в сім'ї, адже переконані - ніхто не виконає роль глави сім'ї краще, ніж вони самі.

Лев

Жінка-Лев - неймовірно закохана в себе натура. З нею складно, тому що вона весь час думає тільки про себе.

Навіть коли у тій з'являється чоловік і діти, вектор розподілу уваги ні за що не зміститься.

Близнюки

Жінки, народжені в кінці травня - на початку червня можуть бути доброзичливими, товариськими і усміхненими, але варто тільки познайомитися з ними ближче, як ті майстерно переводять своїх партнерів ревнощами.

Козеріг

І п'ятий знак, який потрапив в добірку найбільш нестерпних жінок по Зодіаку - це Козероги. Вони дуже схожі на скорпіонів, тому що мають дуже "гострий" характер і часто демонструють оточуючим свою палку вдачу. Вони переконані - їх партнер повинен бути ідеальний, тому часто можуть не приймати якісь недоліки.

Нагадаємо, відомий астролог назвала причину і дату смерті Дмитра Медведєва.

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