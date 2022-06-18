Шлюб цих людей може бути розірваний вже найближчим часом.

Астрологи попередили представників трьох знаків Зодіаку про те, що до кінця 2022 року вони можуть розлучитися зі своїми подружжям.

Залишитися на самоті можуть Овни. Фахівці кажуть, що уродженці даного знака давно незадоволені своїм партнером, часто сваряться і переходять межу. На тлі стресів і невдоволень може статися ситуація, яка стане "останньою краплею", після чого Овни зважаться розійтися.

Запальні Близнюки також ризикують отримати статус холостяка або холостячки. Причиною конфлікту з їхніми партнерами найчастіше стають ревнощі, зайва агресія і небажання поважати чужі кордони. Кохані Близнюків найближчим часом можуть перестати терпіти подібне ставлення і подадуть на розлучення.

Ревнивість і маніакальне бажання контролювати свого партнера може стати причиною розлучення Риб в 2022 році. Щоб цього уникнути, не варто провокувати скандали, влаштовувати "перевірки на вірність" і гратися з почуттями своєї другої половинки. Якщо є бажання зберегти сім'ю, краще переглянути своє ставлення до дружини/чоловіка, щоб не залишитися на самоті біля розбитого корита.

Нагадаємо, названо 3 найпідступніших знаки Зодіаку.

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