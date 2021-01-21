Риби ніколи не люблять наполовину, їхнє серце у стосунках завжди залишається відкритим.

Якщо ви полюбили жінку, народжену під знаком Риб, то це назавжди, запевняють астрологи.

Про це пише slovofraza.

Риби - це знак, який символізує собою таємницю і романтику. Ця жінка і гірка, і солодка, тому що її любов може не тільки сп'янити, але і викликати сильне потрясіння.

Читайте такожГороскоп на 21 січня: що чекає сьогодні на Овнів, Раків, Скорпіонів та інші знаки ЗодіакуВони мають здатність розуміти без пояснень. Вміють приймати і відчувати партнера цілком – з усіма його недоліками і чеснотами. Любов, яку дарують жінки цього знака Зодіаку, не порівняти ні з чим.

Риби ніколи не люблять наполовину, їхнє серце у стосунках завжди залишається відкритим.

Риби стають для своїх коханих тим заколисуючим сном, в якому вони навіть не мріяли опинитися. Вони сором'язливо посміхаються і дарують спокусливі поцілунки. Риби-великі романтики і мрійники. Ці жінки з легкістю переміщаються в світ фантазій, який вони не тільки створюють, але і живуть в ньому більшу частину часу.

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Автор: УНІАН