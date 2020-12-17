Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 18 грудня 2020 року.
Про це повідомляє slovofraza.
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Овен
Вам завтра вдасться вирішити проблему, яка давно вас турбує.
Телець
Постарайтеся провести завтра день з близькою для вас людиною.
Близнюки
Ви закохані. Саме час зізнатися в цьому своїй пасії.
Рак
Постарайтеся стримувати свою злість і агресію. Ваші кривдники цього не заслуговують.
Лев
Завтра вам в голову прийде божевільна ідея, яку ви зможете реалізувати.
Діва
Завтра вас приємно здивує ваша кохана людина. Саме таке ставлення до себе ви довго чекали.
Терези
Завтра вас чекає серйозна розмова з керівництвом. Ви повинні виглядати гідно і дотримуватися правил етикету.
Скорпіон
У другій половині дня Скорпіони можуть припуститися помилки в техніці. Вам краще звернутися за допомогою до фахівця.
Стрілець
Плани можуть змінитися, тому не давайте ніяких обіцянок. Увечері не сідайте за кермо.
Козоріг
У першій половині дня стережіться незнайомих предметів і несправної техніки. Сьогодні підвищений ризик травматизму і небезпеки.
Водолій
Вам доведеться завтра переробляти роботу, яку ви зробили не дуже якісно. Не вступайте в суперечку. Увечері вам краще залишитися вдома.
Риби
Цей день ефективний для отримання інформації та роботи з рекламною діяльністю.
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