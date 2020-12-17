Ракам варто стримувати свою злість.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 18 грудня 2020 року.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Вам завтра вдасться вирішити проблему, яка давно вас турбує.

Телець

Постарайтеся провести завтра день з близькою для вас людиною.

Близнюки

Ви закохані. Саме час зізнатися в цьому своїй пасії.

Рак

Постарайтеся стримувати свою злість і агресію. Ваші кривдники цього не заслуговують.

Лев

Завтра вам в голову прийде божевільна ідея, яку ви зможете реалізувати.

Діва

Завтра вас приємно здивує ваша кохана людина. Саме таке ставлення до себе ви довго чекали.

Терези

Завтра вас чекає серйозна розмова з керівництвом. Ви повинні виглядати гідно і дотримуватися правил етикету.

Скорпіон

У другій половині дня Скорпіони можуть припуститися помилки в техніці. Вам краще звернутися за допомогою до фахівця.

Стрілець

Плани можуть змінитися, тому не давайте ніяких обіцянок. Увечері не сідайте за кермо.

Козоріг

У першій половині дня стережіться незнайомих предметів і несправної техніки. Сьогодні підвищений ризик травматизму і небезпеки.

Водолій

Вам доведеться завтра переробляти роботу, яку ви зробили не дуже якісно. Не вступайте в суперечку. Увечері вам краще залишитися вдома.

Риби

Цей день ефективний для отримання інформації та роботи з рекламною діяльністю.

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Автор: УНІАН