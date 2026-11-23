До виходу стрічки в український прокат залишилося менше місяця.

Вийшов фінальний трейлер супергеройського екшну "Месники: Сходження Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).

Цього разу основна увага в ролику була приділена персонажу Стіва Роджерса / Капітана Америка у виконанні Кріса Еванса. Як відомо, в кінці фільму "Месники: Завершення" 2019 року цей персонаж вирішив вирушити у минуле, щоб бути разом зі своєю коханою Пеггі Картер (Гейлі Етвел).

У трейлері глядачам показують Стіва і Пеггі, які тепер виховують сина-підлітка. Батьки вагаються, чи слід розповідати йому правду про себе, аж раптом на їхньому порозі з'являються герої "Фантастичної четвірки": Рід Річардс / Містер Фантастік (Педро Паскаль), Сью Шторм / Жінка-невидимка (Ванесса Кірбі), Джонні Шторм / Людина-факел (Джозеф Квінн) та Бен Грімм / Істота (Ебон Мосс-Бахрах).

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Крім того, у ролику можна з'явилися й інші відомі герої фільмів з кіновсесвіту Marvel: Тор (Кріс Гемсворт), Бакі Барнс / Зимовий Солдат (Себастіан Стен), Сем Вілсон / новий Капітан Америка (Ентоні Макі), Скотт Ленґ / Людина-мураха (Пол Радд), Кессі Ленґ (Кетрін Ньютон), Єлена Бєлова / Чорна вдова (Флоренс П'ю), Скотт Саммерс / Циклоп (Джеймс Марсден), Містік (Ребекка Ромейн), Гамбіт (Ченнінг Татум), Сю Шан-Чі (Симу Лю), Шурі / Чорна Пантера (Летиція Райт) та інші.

Натомість головного антагоніста Доктора Дума грає Роберт Дауні-молодший, який до цього виконував роль супергероя Тоні Старка / Залізної людини у фільмах про "Месників".

Режисерами фільму виступили брати Джо та Ентоні Руссо, які до цього зняли одні з ключових фільмів кіновсесвіту Marvel: "Перший месник: Друга війна", "Перший месник: Протистояння", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.

Стрічку будуть показувати в новому форматі Infinity Vision, що є альтернативою IMAX від Walt Disney Studios.

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