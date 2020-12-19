У цей день гороскоп радить Овнам не розраховувати на обіцянки з боку.

Гороскоп на неділю, 20 грудня 2020 року радить Ракам запасатися терпінням, а Терезам більше часу приділяти собі та своїм улюбленим справам.

Про це пише slovofraza.

Овен

Сприятливий день для початку нових справ. Зараз ви будете сповнені енергії й зможете реально оцінювати становище. На обіцянки з боку не надто розраховуйте - це виявиться порожнім струсом повітря. У відносинах з коханою людиною вас чекають тільки позитивні емоції.

Телець

Починається благополучний період, який внесе свої яскраві фарби практично в усі області вашої професійної діяльності. Найбільш вдало складатимуться переговори. Ваша думка припаде до смаку керівництву, так що не соромтеся – висувайте нові пропозиції. Ближче до кінця дня уникайте з'ясування стосунків з рідними.

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Близнюки

Зараз ви можете досягти успіху як в професійних справах, так і в серцевих. Головне, не пропустити недвозначний натяк, який зробить вам прихильна доля. Деяких представників знака чекає незвичайна зустріч або нове знайомство.

Рак

Запасіться терпінням. Не потрібно поспішати, хоча справ виявиться багато. Не нехтуйте допомогою людей, які щиро бажають Вам добра. Постарайтеся не зривати поганий настрій на колегах і своїх близьких. Для нових знайомств зараз не найвдаліший період.

Лев

У професійному відношенні ніяких серйозних змін не передбачається. Краще зайнятися тим, що дається вам без особливих зусиль. У найближчий день будьте обережні у всьому, що робите і говорите. Постарайтеся уникати спілкування з тими, в кому відчуваєте силу негативного характеру.

Діва

День буде наповнений приємними подіями. Можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються не тільки професійної сфери діяльності. Вдало складуться переговори. Але уникайте суперечок з керівництвом і колегами.

Терези

Постарайтеся захиститися від неприємних думок і несимпатичних Вам людей. Більше часу приділяйте собі і своїм улюбленим справам. Можливо, вирішення складних питань зараз варто відкласти. Не приймайте поспішних рішень. Займіться складанням планів на майбутнє, але проводити їх в життя почекайте.

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Скорпіон

У цей день не налаштовуйтеся на конкретний результат, дайте можливість проявитися нагоди. Потрібно займатися пошуком інформації, радитися, обмінюватися послугами. Щедро обдаровуйте оточуючих знаками уваги, і вам воздасться сторицею.

Стрілець

Вам можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються професійної сфери діяльності та творчості. Вдало складатимуться переговори, і ви зможете досягти бажаних результатів. Уникайте конфліктів з коханою людиною, не переводите його своїми причіпками.

Козеріг

На шляху може виникнути цілий ряд перешкод, подолати які виявиться досить важко. На даному етапі утримайтеся від будь-яких проявів злості та агресії. Як тільки ви будете гніватися, відразу ж відчуєте навколо атмосферу нерозуміння і протистояння.

Водолій

День сприятливий з усіх боків. Якщо хочете цей день зробити незабутнім, ініціативу доведеться брати у свої руки. Йде вдалий час для покупок. Крім того, потрібно більше часу приділяти своєму здоров'ю і фізичній формі.

Риби

Неділя сприятлива як для розважальних заходів, так і для ділових зустрічей і переговорів. Якщо ви зберетеся в гості з коханою людиною, постарайтеся не образити його неувагою. Така ваша поведінка стане першою тріщиною в фундаменті ваших відносин.

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Автор: УНІАН