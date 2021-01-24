Займіться легкими справами.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

Проведіть понеділок без поспіху. Постарайтеся помічати деталі.

Телець

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Вам варто бути відповідальніше. Задумайтеся про нерухомість.

Близнюки

Почніть діяти, і тоді ваше особисте життя налагодиться.

Рак

Постарайтеся не вплутуватися в конфлікти. А ще придивіться до свого оточення - не всі бажають вам добра.

Лев

Відпустіть всі образи і продовжуйте працювати. Всі проблеми вже позаду.

Діва

Дів завтра чекає серйозна розмова. Після неї ви зрозумієте, хто є хто.

Терези

Будьте обережні з фінансами. А в цілому день пройде у вас дуже весело.

Скорпіон

У цей день вам доведеться вирішувати чимало робочих питань, з якими доведеться справлятися самостійно.

Стрілець

Завтра ви зможете закінчити всі свої справи.

Козоріг

Ваша кохана людина допоможе завтра вам вирішити наболілі проблеми.

Водолій

Направте свою енергію в позитивне русло. Більше часу приділяйте справам, які приносять задоволення.

Риби

Почніть нову справу, направте сили на заробіток грошей.

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Автор: УНІАН