Терезам сьогодні варто проявити всю свою харизму і чарівність, щоб зміцнити авторитет в колективі.

Сьогодні зірки рекомендують тримати під контролем свої емоції.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Сьогодні зірки радять Овнам приймати всі пропозиції і на все погоджуватися. Така модель поведінки обов'язково принесе свої плоди.

Тельці сьогодні будуть прагнути навести порядок у всьому. Піддайтеся цьому пориву і розберіться не тільки зі своїми робочими справами, а й особистими.

Близнюки

Сьогодні зірки будуть налаштовані до Близнюків прихильно. Будь-яка ваша затія увінчається успіхом.

Рак

Раку сьогодні зірки радять прислухатися до порад оточення. Чому б не скористатися мудрістю близьких людей собі на благо?

Лев

Льву краще сьогодні мовчати і тримати свої ідеї при собі. Підтримку вам навряд чи нададуть, а ось почати вставляти палиці в колеса цілком можуть.

Діва

Не прагніть розв'язати всі проблеми самотужки. Краще подивіться, як зі схожими труднощами справлялися люди до вас.

Терези

Терезам сьогодні варто проявити всю свою харизму і чарівність, щоб зміцнити авторитет в колективі.

Скорпіон

Рутинні справи сьогодні будуть даватися Скорпіону не дуже добре. Ви будете витати десь в хмарах. Краще розслабитися і не намагатися пересилити себе. Так ви лише ризикуєте заробити непотрібний стрес.

Стрілець

Не вивалюйте всі свої новаторські ідеї на голови колег відразу. Побережіть і їх нерви, і свої.

Козеріг

Сьогоднішній день Козерогу рекомендується провести наодинці з блокнотом, записуючи в нього всі справи і плани. Така діяльність піде вам лише на користь.

Водолій

Водоліям сьогодні не варто ризикувати ні в якому разі. Швидше за все ви не володієте повною інформацією і ризикуєте втратити ресурси.

Риби

Рибам зірки сьогодні рекомендують не виділятися і не брати ініціативу у свої руки. Найкраще буде залишатися непомітними.

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Автор: УНІАН