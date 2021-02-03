Сьогодні зірки рекомендують тримати під контролем свої емоції.
Про це пише "1001 гороскоп".
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам приймати всі пропозиції і на все погоджуватися. Така модель поведінки обов'язково принесе свої плоди.
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Тельці сьогодні будуть прагнути навести порядок у всьому. Піддайтеся цьому пориву і розберіться не тільки зі своїми робочими справами, а й особистими.
Близнюки
Сьогодні зірки будуть налаштовані до Близнюків прихильно. Будь-яка ваша затія увінчається успіхом.
Рак
Раку сьогодні зірки радять прислухатися до порад оточення. Чому б не скористатися мудрістю близьких людей собі на благо?
Лев
Льву краще сьогодні мовчати і тримати свої ідеї при собі. Підтримку вам навряд чи нададуть, а ось почати вставляти палиці в колеса цілком можуть.
Діва
Не прагніть розв'язати всі проблеми самотужки. Краще подивіться, як зі схожими труднощами справлялися люди до вас.
Терези
Терезам сьогодні варто проявити всю свою харизму і чарівність, щоб зміцнити авторитет в колективі.
Скорпіон
Рутинні справи сьогодні будуть даватися Скорпіону не дуже добре. Ви будете витати десь в хмарах. Краще розслабитися і не намагатися пересилити себе. Так ви лише ризикуєте заробити непотрібний стрес.
Стрілець
Не вивалюйте всі свої новаторські ідеї на голови колег відразу. Побережіть і їх нерви, і свої.
Козеріг
Сьогоднішній день Козерогу рекомендується провести наодинці з блокнотом, записуючи в нього всі справи і плани. Така діяльність піде вам лише на користь.
Водолій
Водоліям сьогодні не варто ризикувати ні в якому разі. Швидше за все ви не володієте повною інформацією і ризикуєте втратити ресурси.
Риби
Рибам зірки сьогодні рекомендують не виділятися і не брати ініціативу у свої руки. Найкраще буде залишатися непомітними.
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