Гороскоп обіцяє Левам поліпшення становища. Для Дів же неділя буде сприятливою для всіх починань.

Гороскоп на неділю, 6 грудня 2020 року, радить Овнам забити день різними зустрічами, переговорами та телефонними дзвінками, а Стрільцям рекомендує постаратися уникати суперечок і з'ясування відносин.

Про це пише slovofraza.

Овен

Вам найкраще зануритися з головою в справи. Постарайтеся цей день вщерть забити різними зустрічами, переговорами та телефонними дзвінками. Тільки не чіпайте близької людини. Зараз ви можете вчинити дуже несправедливо щодо неї, і ваша поведінка буде не тільки незрозумілою, але й образливою.

Телець

Ви можете розраховувати на удачу, яка буде супроводжувати вас як в справах професійних, так і любовних. Не виключені нові багатообіцяючі знайомства. Зараз вам доведеться весь час тримати себе в руках і не давати волі негативним емоціям.

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Близнюки

Зараз вам складно буде знайти спільну мову з тими людьми, з якими просто необхідно прийти до однієї думки. Можливо, вам доведеться знайти стару записну книжку і підняти зв'язки, які принесуть нові перспективи.

Рак

Ніяких грандіозних подій і пригод виникнути не повинно. У професійному відношенні значущим даний період назвати складно. До нових джерел заробітку поставтеся насторожено. З'ясовувати стосунки з тими, хто вам доріг, не слід. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій.

Лев

Доля зараз дає вам шанси поліпшити своє становище. Найближчим часом, прийнявши рішення, не піддавайте його сумніву і перевірці, бо блискавична відповідь виявиться правильною, а роздуми й ретельний аналіз ситуації приведуть до невірних висновків. У любовному плані можуть бути зміни в позитивну сторону.

Діва

Сприятливий час для будь-яких справ. Якщо ви плануєте зміни у своїй професійній діяльності, то не відкладайте це на безвік. Багато позитивних емоцій принесуть зустрічі з друзями й близькими людьми.

Терези

У цей день в розмовах вам потрібно дотримуватися тієї лінії, яку не слід перетинати. Більше слухайте і менше висловлюйте свою думку. Можливо, зараз настають зміни у вашій професійній діяльності, і якщо зумієте вчасно зорієнтуватися, то зможете зайняти міцне місце під сонцем.

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Скорпіон

Ви можете піддатися власним ілюзіям, або піддатися впливу з боку. Тому краще почекати з ухваленням рішень, від яких залежить ваше майбутнє. Зараз не можна йти на компроміси з совістю, а також не варто з'ясовувати стосунки.

Стрілець

У цей день вам краще зайняти вичікувальну позицію, бо що б ви зараз не намагалися зробити, все буде виходити з абсолютно протилежним результатом. У стосунках з коханою людиною особливих змін не очікується. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин.

Козеріг

Нові справи зараз краще не починати. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями та колегами. Єдине, що не принесе належного задоволення, так це професійна діяльність. Зараз вам буде нудно підкорювати вершини кар'єри. Зате підтримкою послужать увага і турбота з боку коханої людини.

Водолій

Займіться зараз побудовою планів на майбутнє. В основному, це стосується вашої професійної діяльності, наразі ваша голова буде працювати в посиленому режимі. День може піднести приємні сюрпризи в любовному аспекті. Час вдалий для нових знайомств.

Риби

Ви можете домогтися великих результатів як в професійному, так і в особистому плані. Зараз вам не варто уникати дискусій, беріть у них найактивнішу участь. Ваша сила на даному етапі укладена в слові, і ви повинні вміло користуватися цим. Однак постарайтеся виступати, зважуючи свої слова, не варто проявляти бурхливі емоції.

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Автор: УНІАН