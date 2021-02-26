Перший місяць весни для Дів буде досить неспокійним.

Березень 2021 року буде для Дів досить неспокійним і напруженим, повідомляє TamBY.info. Близькі люди можуть скористатися вашою довірою і прихильністю, і накликати на вас неприємності, заздрячи вашим успіхам. Також в неприємності можуть бути втягнуті ваші близькі. Не дозволяйте нікому проникати в вашу душу і не будьте надо відверті з іншими людьми.

У березні вам може здатися, що ви знайшли ідеального друга або другу половинку. Але не поспішайте приймати рішення, ситуація неоднозначна. Новий знайомий може виявитися не тим, ким здається. Серед позитивних сюрпризів в березні вас чекають захоплюючі подорожі, міцне здоров'я і взаєморозуміння в родині.

Сприятливі дні для Діви в березні 2021 року:

1, 2, 10, 11, 14, 15, 23, 24.

Несприятливі дні для Діви в березні 2021 року:

5, 18, 19, 28.

Гороскоп для Діви в кар'єрі і фінансах

Березень для представників цього знака - пора напружена і непередбачувана. Ви зіткнетеся з великою кількістю нових завдань і гострою нестачею часу. Швидкі та ризиковані рішення змусять вас нервувати. Не опускайте руки і не сходьте з важкого шляху, інакше сильно пошкодуєте. Якщо ви впораєтеся з цим важким періодом, вас чекає хороша винагорода.

Читайте такожГороскоп для Близнюків на березень 2021 року-будьте розкутими і зацикленимиНа роботі важливо триматися якомога далі від пліток і не брати участь в конфліктах. У спірних ситуаціях тримайте свої думки при собі, інакше ризикуєте зіпсувати свою репутацію. Щоб досягти успіху на роботі, вам потрібно виходити із зони комфорту. У фінансових справах в березні 2021 року Діви будуть схильні до зайвого занепокоєння і нерішучості.

Прогноз на березень для Діви в коханні і сім'ї

Самотні Діви будуть часто кокетувати і фліртувати, намагаючись в кожному новому знайомому розгледіти другу половинку. Ні в якому разі не зв'язуйтеся з невільною людиною. Також не варто демонструвати інтерес до того, хто вам явно не симпатизує. Це ні до чого не призведе.

В кінці березня у вас з'явиться шанс зав'язати міцні відносини. Придивіться до своїх знайомих і кола спілкування - ваша половинка ховається серед них. Сімейні Діви налагодять прекрасне взаєморозуміння, зросте ступінь довіри один до одного. Проводьте більше часу в компанії спільних друзів - це дуже зблизить вас.

Прогноз для Дів в здоров'ї на березень

Ваше самопочуття в березні буде хорошим, але відмінному настрою будуть заважати занепокоєність і іпохондрія. Читайте менше страшних статей в Інтернеті і не накручуйте себе - з вами все добре. В середині місяця остерігайтеся протягів і переохолодження, одягайтеся по погоді.

У березні важливо дотримуватися помірних фізичних навантажень, вживати вітаміни. У Дів з хронічними захворюваннями суглобів і хребта може бути загострення. В кінці місяця налагодьте свій режим дня: спіть в один і той же час, не пропускайте прийоми їжі, займайтеся спортом.

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Автор: Катерина Пулатова