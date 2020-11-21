До кінця 2020 року лишилося менш як два місяці, а встигнути треба чимало.

Рік, який ми скоро назвемо минулим, не був особливо сприятливим для професійної діяльності. Обставини складалися таким чином, що хтось значно втратив в заробітку, а хтось і зовсім залишився без роботи.

На щастя, це не означає, що становище безвихідне - навпаки, багато хто з нас саме зараз може знайти роботу своєї мрії.

Яким знаком потрібно встигнути влаштуватися на нову роботу до кінця року? Про це розповідає астро-психолог Валентина Віттрок, пише ТСН.

Лев (23.07 - 21.08)

Для Левів нинішній рік — особливо перша його половина — видався неспокійним: шість затемнень, які так чи так торкнулися — і ще торкнуться — цього знака, зробили його представників надто нервовими. Проте ближче до фіналу рік, схоже, вирішив виправити свої помилки і приніс Левам зв'язок із зарубіжжям — як особистої, так і професійної якості. І якщо в першому випадку це відіб'ється на їхніх стосунках з близькою людиною (вона цілком може виявитися громадянином іншої країни), то в другому він безпосередньо торкнеться їхньої роботи. Вони можуть відкрити спільний бізнес із зарубіжними партнерами, а то і зовсім почати співпрацювати з фірмою, розташованою в іншій країні. Результатом стане не тільки захоплива робота, але і більш ніж гідна зарплата. Так що представникам знака не варто зволікати до кінця року: настільки завидне місце можуть перехопити інші.

Діва (22.08 - 23.09)

Діви цілком можуть розраховувати на нове місце роботи, на якому вони займуть місце вище, ніж на колишньому. Про це весь рік піклується Венера, яка перебуває в знаку Близнят. Саме вона зробила Дів привабливими — особливо в очах протилежної статі, а це значить будь-яке начальство буде раде бачити їх серед своїх співробітників. Найбільше щастило — і буде щастити ще два місяці — тим представникам знака, чия професія так чи так пов'язана з творчістю, та й інші в програші не залишаться. Всім їм потрібно звернути увагу на своє хобі, воно — за правильного до нього підходу — зможе стати заняттям, яке принесе не тільки солідний прибуток, але і популярність. Головне, поквапитися і скористатися шансом, що випав Дівам до кінця цього і початку наступного року.

Козоріг (22.12 - 20.01)

Козороги належать до тих, хто в нинішньому році міг — і ще може — втратити роботу. Парад планет, який проходить в їхньому знаку цього часу, створює всі умови для крутих життєвих змін, а це значить, що на місце старої роботи, що вже ані морально, ані матеріально не задовольняє представників знака, обов'язково прийде нова. Справді, навіщо марно напружуватися там, де вони вже використали всі свої можливості і досягли "стелі", якщо можна почати щось нове і цікаве. А планета успіху і могутності Юпітер, який весь рік перебуває в знаку, зробить так, щоб новий об'єкт докладання їхніх зусиль був пов'язаний з підвищенням кар'єрними сходами. Головне, поквапитися, поки він не покинув Козоріг і не перейшов до знаку Водолія, що станеться вже в початку 2021 року.

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Автор: УНІАН