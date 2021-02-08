Гороскоп на тиждень дасть вам рекомендації для гарного самопочуття.

Гороскопи не тільки пророкують долю людини по зірках і планетах, а й дають поради і настанови. Гороскоп здоров'я і хвороб для всіх знаків Зодіаку розповість вам, що загрожує вам на цьому тижні і на що варто звернути увагу.

Овен

Овнам на цьому тижні рекомендується більше рухатися. Ходіть на роботу і додому пішки, підіймайтеся на свій поверх по сходах. У представників знака з сидячою роботою можуть виникнути болі в спині, шиї, суглобах. Якщо у вас немає можливості рухатися більше - робіть розминки серед робочого дня.

Телець

Тельці можуть похвалитися хорошим самопочуттям і міцним здоров'ям на цьому тижні. Якщо протягом цих семи днів ви захворієте, то хвороба пройде швидко і легко. Це вдалий час, щоб зробити операцію або почати лікувальні процедури. Зробіть візит до лікаря, який ви давно відкладали.

Близнюки

Вам слід трохи більше уваги приділити стану ваших легенів. Зараз вони вразливі і їх необхідно берегти. Корисними для вас будуть щоденні прогулянки як мінімум по годині. Висока ймовірність підхопити застуду або ангіну. Обов'язково одягайтеся по погоді, не нехтуйте шапкою і рукавичками.

Рак

У найближчому майбутньому вас чекають серйозні психологічні та фізичні навантаження. Використовуйте тиждень, щоб підготувати себе до майбутніх випробувань. Корисно буде записатися в спортзал, більше ходити пішки, займатися домашніми вправами і добре висипатися.

Лев

На цьому тижні ви зіткнетеся з порушеннями апетиту. Ви будете або постійно відчувати сильний голод, або не зможете змусити себе з'їсти щось. У цей період дуже небезпечними будуть переїдання, а також вживання смаженої і копченої їжі та алкоголю.

Діва

Жінкам-Дівам рекомендується відвідати гінеколога і зробити УЗД органів малого таза. У вас може розвиватися приховане небезпечне захворювання. В цілому у Дів може бути занепад сил і поганий настрій на цьому тижні, але до вихідних вам стане краще. Бережіть свої нерви, не вступайте в конфлікти і відкладіть всі важливі справи.

Терези

На цьому тижні дуже багато залежить від вашої сили волі і вашого настрою. Не дозволяйте собі опускати руки, нервувати і жаліти себе. Зберігайте бойовий дух і дотримуйтеся режиму дня. Однак гнатися за рекордами і працювати до знемоги теж не варто.

Скорпіон

Хворіти на цьому тижні Скорпіонам дуже небажано - будете дуже довго одужувати. В цілому тиждень буде не дуже вдалим для вас. Скорпіонів постійно будуть переслідувати дрібні неприємності - головні болі, закладений ніс, почервоніння очей. Зверніть увагу на своє харчування - можливо, вам не вистачає вітамінів.

Стрілець

Читайте такожМісячний календар на лютий 2021: вдалі та невдалі дні цього місяцяСтрільцям на цьому тижні потрібно берегти зуби - це ваше слабке місце. На цьому тижні рекомендується відвідати стоматолога і дотримуватися гігієни рота. На цьому тижні не варто пити каву і газовану воду, їсти багато солодощів. Стрільці з гіпотонією і гіпертонією можуть страждати від стрибків тиску.

Козоріг

На цьому тижні не рекомендується планувати будь-які далекі поїздки і перельоти. У транспорті ви будете почувати себе дуже погано, навіть якщо раніше вас не заколисувало. Також можливі проблеми зі сном - ви будете пізно засипати і часто прокидатися серед ночі. За годину до сну не дивіться в екрани телефону і телевізора. Постарайтеся лягати раніше, ніж зазвичай.

Водолій

Ніяких серйозних проблем зі здоров'ям у представників цього знака не очікується. Однак можуть виникнути проблеми з пам'яттю, уважністю, координацією. Астрологи радять бути обережними зі спиртними напоями. По можливості на цьому тижні не сідайте за кермо, не підіймайтеся на велику висоту і не робіть нічого небезпечного. Особливу обережність потрібно дотримуватися в четвер і п'ятницю.

Риб

Ваша стомлюваність на цьому тижні буде підвищена. Не беріть на себе додаткову відповідальність і нові завдання. Не перевтомлюйтеся на роботі і не забувайте про розваги. На вихідних варто зайнятися активним відпочинком на природі. У жінок цього знака можуть боліти груди і живіт.

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Автор: Катерина Пулатова