Rockstar не проти того, щоб за мотивами культового вестерну зняли фільм або серіал, але переносити на екрани Grand Theft Auto вони не планують.

Компанія Rockstar Games зацікавлена у виведенні франшизи Red Dead Redemption за межі ігрової індустрії. За даними видання The Ankler, яке посилається на обізнаних голлівудських агентів, студія активно шукає партнерів для продажу прав на створення фільмів і серіалів за мотивами культового вестерну.

Повідомляється, що мінімальна сума, яку Rockstar Games розраховує отримати за ліцензію, – близько $100 млн, або £76 млн. Для порівняння: у 2017 році Amazon заплатила 250 млн доларів лише за телевізійні права на "Володаря перснів"

При цьому переносити на екрани свою головну франшизу – Grand Theft Auto – Rockstar, як і раніше, не планує. Точні причини такого вибіркового підходу не називаються, проте експерти пов’язують це з колосальною різницею в масштабах популярності та доходів обох серій.

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Інтерес Rockstar до кіноадаптацій є цілком закономірним на тлі успіхів останніх екранізацій ігор від Netflix, Amazon та HBO – таких, як серіали "Фоллаут" та "Одні з нас". У виробництві також знаходяться серіальні адаптації Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

Проте жоден із цих проєктів не зрівняється за культурним впливом та прибутком із серією GTA, підкреслюють аналітики. Нещодавно випущена GTA 6 перевершила всі прогнози: лише в перший день проэкт розійшовся тиражем у 32,5 млн копій і приніс 3,79 мільярда доларів виручки, ставши найбільшим запуском в історії індустрії розваг. З такими показниками у Rockstar просто немає потреби ризикувати брендом заради кіно- чи телеадаптації.

Раніше Дейв Батіста показав, як він змінився заради ролі Кратоса в God of War. Заради перевтілення в головного героя культової франшизи колишня зірка WWE набрала близько 9 кг м’язової маси.

УНІАН повідомляв, що Paramount зніме фільм за мотивами Cyberpunk 2077 разом із продюсером "Трансформерів". З усіх творчих питань авторів екранізації консультуватиме студія-розробник CD Projekt Red.

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