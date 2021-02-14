Серед них виявилася Діва.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких найскладніше любити.

Про це повідомляє Клубер.

Читайте такожГороскоп на свято закоханих: як провести День святого Валентина та що чекає на всі знаки Зодіаку

Діва

Цей знак дуже недовірливий. Часто вони не підпускають до себе людей дуже близько. І тут починаються проблеми у відносинах. Але якщо ви зможете завоювати їхню довіру, то будете з ними щасливі.

Скорпіон

Вони люблять домінувати. Тому не завжди відкриваються своєму партнерові на всі сто. А ще вони люблять допитувати своїх партнерів, ніби ті знаходяться в поліцейській дільниці. Підозрюючи партнера в невірності, в якості покарання для нього Скорпіони використовують агресію – від пасивної до самої що ні є явної.

Стрілець

З ними тривалих і серйозних відносин побудувати практично неможливо. Постійний партнер швидко набридає йому, якщо тільки він не зустріне людину, яка по-справжньому його зацікавить і схвилює.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН