Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких найскладніше любити.
Про це повідомляє Клубер.
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Діва
Цей знак дуже недовірливий. Часто вони не підпускають до себе людей дуже близько. І тут починаються проблеми у відносинах. Але якщо ви зможете завоювати їхню довіру, то будете з ними щасливі.
Скорпіон
Вони люблять домінувати. Тому не завжди відкриваються своєму партнерові на всі сто. А ще вони люблять допитувати своїх партнерів, ніби ті знаходяться в поліцейській дільниці. Підозрюючи партнера в невірності, в якості покарання для нього Скорпіони використовують агресію – від пасивної до самої що ні є явної.
Стрілець
З ними тривалих і серйозних відносин побудувати практично неможливо. Постійний партнер швидко набридає йому, якщо тільки він не зустріне людину, яка по-справжньому його зацікавить і схвилює.
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