Місяць має сильний вплив на життя на Землі, погодні умови і долю людини. За положенням Місяця на небі пророкують сприятливі дні для робіт в саду або стрижки. У різні фази Місяця організм працює по-різному. Деякі продукти харчування рекомендується виключити, а інші - вживати частіше в певні дні місячного календаря.
Місячний гороскоп харчування 10 лютого
10 лютого - Спадний Місяць в знаку Водолія
Сьогодні не дуже сприятливий день для схуднення і дієти. Не варто виснажувати себе тренуваннями і голодувати. Переїдати теж не потрібно. У спадний Місяць ви навряд чи наберете зайву вагу через переїдання, але можете мати проблеми зі шлунком.
У цей день рекомендується дотримуватися вегетаріанського раціону - відмовитися від м'яса і риби, але їсти яйця, молочні продукти і мед. Можна їсти будь-які овочі і фрукти, каші, зернові, борошняні вироби. Добре пити молоко і кефір, додавати в страви сметану. Можна їсти млинці, пиріжки, булочки, проте вся випічка повинна бути домашньою.
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