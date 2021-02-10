Сьогодні рекомендується дотримуватися вегетаріанського харчування.

Місяць має сильний вплив на життя на Землі, погодні умови і долю людини. За положенням Місяця на небі пророкують сприятливі дні для робіт в саду або стрижки. У різні фази Місяця організм працює по-різному. Деякі продукти харчування рекомендується виключити, а інші - вживати частіше в певні дні місячного календаря.

Місячний гороскоп харчування 10 лютого

10 лютого - Спадний Місяць в знаку Водолія

Сьогодні не дуже сприятливий день для схуднення і дієти. Не варто виснажувати себе тренуваннями і голодувати. Переїдати теж не потрібно. У спадний Місяць ви навряд чи наберете зайву вагу через переїдання, але можете мати проблеми зі шлунком.

У цей день рекомендується дотримуватися вегетаріанського раціону - відмовитися від м'яса і риби, але їсти яйця, молочні продукти і мед. Можна їсти будь-які овочі і фрукти, каші, зернові, борошняні вироби. Добре пити молоко і кефір, додавати в страви сметану. Можна їсти млинці, пиріжки, булочки, проте вся випічка повинна бути домашньою.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова