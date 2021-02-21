Сьогодні рекомендується їсти більше овочів і зелені.

Місяць впливає не тільки на погоду Землі, а й долю людини, її здоров'я і самопочуття. Робота органів травлення і засвоєння продуктів також залежать від фази Місяця. Багато людей помічають, що страви, які зазвичай перетравлюються добре, в інші дні призводять до тяжкості в шлунку. Щоб ваш раціон був корисним, складайте його за місячним календарем харчування.

Місячний гороскоп харчування 21 лютого

21 лютого - зростаючий Місяць у Близнюках

Сьогодні хороший день для дієти і схуднення. Ваші зусилля в цьому напрямку обов'язково окупляться. Переїдати в цей день не можна, інакше можна набрати зайву вагу і відчувати важкість у шлунку. А ось голодування буде корисне.

Якщо ви плануєте важкі фізичні навантаження, то можна їсти ситну їжу. В інших випадках краще харчуватися легкими стравами. Дозволені страви з фруктів і овочів, гречки, салати, молочні продукти. Добре засвоюються м'які сири - бринза і фета. Також можна їсти свіжу зелень, рукколу, шпинат, базилік. Варто обмежити бобові і хліб.

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Автор: Катерина Пулатова