Місячний гороскоп харчування заснований на місячному календарі і пророкує, які дні підходять для схуднення, і дає рекомендації щодо складання раціону. У різні фази Місяця деякі продукти засвоюються нашим організмом краще або гірше, ніж зазвичай.
Місячний гороскоп харчування 3 березня
3 березня - спадний Місяць в знаку Скорпіона
У період спадного Місяця можна їсти більше, ніж зазвичай, оскільки організм позбавляється від усіх надлишок. День добре підходить для дієти. Можна також проводити очищення організму, розвантажувальний день.
Сьогодні можна їсти будь-які продукти крім м'яса. Також варто з обережністю їсти хліб і булочки. Можна експериментувати з їжею, їсти делікатеси. Вся їжа повинна бути свіжоприготованою, вчорашні страви не допускаються.
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