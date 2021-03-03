Сьогодні рекомендується відмовитися від м'яса.

Місячний гороскоп харчування заснований на місячному календарі і пророкує, які дні підходять для схуднення, і дає рекомендації щодо складання раціону. У різні фази Місяця деякі продукти засвоюються нашим організмом краще або гірше, ніж зазвичай.

Місячний гороскоп харчування 3 березня

3 березня - спадний Місяць в знаку Скорпіона

У період спадного Місяця можна їсти більше, ніж зазвичай, оскільки організм позбавляється від усіх надлишок. День добре підходить для дієти. Можна також проводити очищення організму, розвантажувальний день.

Сьогодні можна їсти будь-які продукти крім м'яса. Також варто з обережністю їсти хліб і булочки. Можна експериментувати з їжею, їсти делікатеси. Вся їжа повинна бути свіжоприготованою, вчорашні страви не допускаються.

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Автор: Катерина Пулатова