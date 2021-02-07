Сьогодні рекомендується їсти більше овочів.

Наші предки давно помітили, що в деякі дні місячного циклу добре засвоюються певні продукти, а інші погано перетравлюються і викликають хвороби шлунка. Щоб харчування приносило тільки користь, плануйте свій щоденний раціон з урахуванням фаз Місяця. Місячний календар харчування допоможе вам скласти список продуктів, які не рекомендується вживати сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 7 лютого

7 лютого - спадний Місяць в знаку Стрільця

Сьогодні енергетично складний день. Їжа перетравлюється насилу, можливе нетравлення шлунка. 7 лютого можна провести одноденне голодування або розвантажувальний день. В цілому не можна переїдати і потрібно виключити важку їжу, борошняне, жирне м'ясо, бобові.

Рекомендується вживати легку рослинну їжу. Добре засвоюються будь-які овочі, крім буряка і томатів. Можна додавати в їжу рослинну олію. Дозволяється гречка, каші, яйця, картопля, нежирна риба. Увечері можна випити молока, інші молочні продукти краще виключити.

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Автор: Катерина Пулатова