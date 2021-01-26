У лютому проводять посадку рослин в теплиці і на підвіконні.

Останній місяць зими - не найбільш родючий місяць року, однак і в цей період є багато роботи в теплиці і в городі. У лютому багато садівників вже починають вирощувати розсаду ранніх овочевих і квіткових культур. При роботі з рослинами потрібно орієнтуватися на фази Місяця, оскільки наш супутник сильно впливає на їх стан.

В молодик, а також до і після нього не рекомендується працювати з рослинами - вони дуже вразливі в цей період. Також заборонені посадка і пересадка рослин в повний місяць - у цей період краще зайнятися позбавленням від шкідників і лікуванням захворювань.

Місячний календар посівних робіт на лютий 2021

1 лютого - посів у теплиці моркви, петрушки, селери, буряка. Посів на розсаду артишоку, майорану, фенхелю, кропу. Можна сіяти однорічні квіти.

2 лютого - посадка в теплиці цибулинних квітів, підживлення квітів. Можна обрізати рослини і дерева, рихлити грунт.

3 лютого - у теплиці проводять посів ранньої капусти, редису, селери. Сприятливий день для посадки витких рослин. Не рекомендується обприскувати рослини.

4 лютого - проводять посів на розсаду томата, баклажана, огірків і перцю в теплиці або на підвіконні. Сприятливий день для посадки цибулинних квітів і багаторічників.

5 лютого - не рекомендується обрізати дерева. Проводиться посів на розсаду гострого перцю, всіх видів капусти, гарбуза. Можна удобрювати грунт і боротися зі шкідниками.

6 лютого - рекомендуються розпушування грунту, боротьба зі шкідниками і хворобами. Сприятливий день для посадки витких квітів, цибулі-порею, редису. Не можна пересаджувати і поливати рослини.

7 лютого - рекомендації такі ж, що і днем раніше.

8 лютого - посів гострого перцю під покриттям з плівки, обрізка сухих гілок дерев.

9 лютого - посів раннього редису, кореневої петрушки, буряка. Сприятливий день для поливу, внесення органічних добрив.

10 лютого - сприятливий день для видалення бур'янів, розпушування грунту, посадки цибулинних рослин. Проводять заготовки живців.

11 лютого – молодик. Не рекомендується сіяти і пересаджувати рослини.

12 лютого – молодик. Не рекомендується сіяти і пересаджувати рослини.

13 лютого - посів в будинку або теплиці шпинату, салату, кореневої петрушки, моркви, часнику. Сприятливий день для пересаджування рослин і обрізання дерев.

14лютого - не рекомендується поливати, підгодовувати рослини, обробляти їх від шкідників. Проводять посів баклажана, томатів, багаторічних квітів.

15 лютого - посадка шпинату, петрушки, селери, кропу, пекінської капусти. Рекомендується рихлити грунт і позбавлятися від шкідників.

16 лютого - проводять посів томатів, майорану, гірчиці, пекучого перцю. Можна полоти рослини і проводити мульчування.

17 лютого - сприятливий день для посадки однорічних і багаторічних квітів. У теплиці садять цвітну і білокачанну капусту, брокколі.

18 лютого - рекомендується сіяти на розсаду шпинат, баклажан, салат, селеру, томати. Сприятливий день для поливу і мінеральної підгодівлі.

19 лютого - у цей день бажано нічого не сіяти. Можна білити дерева, пророщувати насіння, поливати рослини.

20 лютого - посів квіткових культур на розсаду, суниці, фенхелю.

21 лютого - не рекомендується сіяти редис і моркву. Сприятливий день для прополки, внесення добрив, боротьби зі шкідниками.

22 лютого - відмінний час для пересадки кімнатних рослин. Посів на розсаду дині і кавуна, солодкого перцю, баклажана, капусти. Не рекомендується обрізати дерева і використовувати отрутохімікати.

23 лютого - рекомендації такі ж, як і днем раніше.

24 лютого - проводять посів майорану, розмарину, селери. Не рекомендується поливати і підгодовувати рослини, обрізати дерева.

25 лютого - посів на розсаду для теплиці огірків, гарбуза, кабачків. Сприятливий день для пересадки, висадки розсади, знищення шкідників.

26 лютого - проводять побілку дерев, розпушування грунту. Період повного місяця - не проводяться ніякі роботи з рослини.

27 лютого - повний місяць - роботи з рослинами не проводяться.

28 лютого - у теплиці проводять посів моркви, петрушки, селери, буряка. Сприятливий день для посіву однорічних квітів і пересадки багаторічників.

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Автор: Катерина Пулатова