У перший місяць року висаджують кімнатні рослини і прибирають сніг на ділянці.

Січень - найбільш холодний і сніжний місяць в році. Однак і в цей час проводяться садово-городні роботи. Навіть в період новорічних і різдвяних свят можна знайти собі заняття в саду або на підвіконні. У січні підгортають снігом дерева і кущі, підрізають гілки, висаджують кімнатні рослини в горщику, доглядають за теплицею.

Місяць має великий вплив на здоров'я рослин. Під час деяких фаз краще відмовитися від поливу або посадки. А в молодик і повний місяць краще відмовитися від будь-яких робіт з рослинами - в цей час вони дуже вразливі.

Місячні фази на січень 2021

Спадний Місяць - з 1 по 12 січня та з 29 по 31 січня 2021 року

Молодик - 13 січня 2021 року

Зростаючий Місяць - з 14 по 27 січня 2021 року

Повний місяць - 28 січня 2021 року

Місячний посівний календар на січень

1 січня - розпушують грунт кімнатних рослин. Не рекомендується садити рослини.

2 січня - борються зі шкідниками рослин. Проводиться обрізка і полив рослин.

3 січня - догляд за вигоночними культурами, розпушування грунту.

4 січня - посів багаторічників, артишоку. Хороший день для удобрення грунту.

5 січня - не рекомендується сіяти рослини.

6 січня - не рекомендується сіяти рослини. Сприятливий день для поливу і підгодівлі.

7 січня - пересадка і посів кімнатних рослин. Посів на розсаду спаржі і кореневої селери.

8 січня - сіють насіння багаторічників під зиму.

9 січня - сіють на розсаду петрушку, селеру, артишок. Рекомендується пересадка і полив квітів.

10 січня - проводяться ті ж роботи, що і вчора.

11 січня - сприятливий день для використання органічних добрив. Проводять полив, обрізку, розпушування грунту.

12 січня - рекомендації такі ж, як за минулий день.

13 січня - в Молодик не рекомендується проводити роботи з рослинами.

14січень - не рекомендується проводити роботи з рослинами.

15 Січня - не рекомендується сіяти, пересаджувати і обрізати рослини. Можна проводити полив.

16 січня - сіють на розсаду петрушку, томати, баклажан, солодкий перець. Проводять вигонку цибулі на перо.

17 січня - проводять такі ж роботи, що і за минулий день. Сприятливий день для поливу рослин і підгодівлі мінеральними добривами.

18 січня - проводять посів листових овочів в теплиці або на підвіконні.

19 січня - проводять посів на розсадження цибулі, томатів, пекучого перцю. Хороший день для догляду за вигоночними культурами.

20 січня - не рекомендується сіяти і пересаджувати рослини. Можна поливати і обрізати.

21 січня - посів салату і капусти в теплиці або на підвіконні.

22 січня - посів салату і капусти в теплиці або на підвіконні. Сприятливий день для поливання і використання мінеральних добрив.

23 січня - рекомендується повторити роботи за попередній день.

24 січня - посів винограду, клематису, аконіту та інших витких рослин.

25 січня - проводять посів порею і кропу.

26 січня - видаляють зайві пагони, борються зі шкідниками і хворобами рослин. Хороший день для посівів в теплиці і пересадки кімнатних рослин.

27 січня - проводяться ті ж роботи, що і вчора.

28 січня - Повний місяць - не проводяться роботи з рослинами.

29 січня - догляд за кімнатними рослинами.

30 січня - проводять обрізки і пересадки. Розпушують грунт. Вдалий день для використання добрив.

31 січня - рекомендується проводити ті ж роботи, що і днем раніше.

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Автор: Катерина Пулатова