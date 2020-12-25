Січень - найбільш холодний і сніжний місяць в році. Однак і в цей час проводяться садово-городні роботи. Навіть в період новорічних і різдвяних свят можна знайти собі заняття в саду або на підвіконні. У січні підгортають снігом дерева і кущі, підрізають гілки, висаджують кімнатні рослини в горщику, доглядають за теплицею.
Місяць має великий вплив на здоров'я рослин. Під час деяких фаз краще відмовитися від поливу або посадки. А в молодик і повний місяць краще відмовитися від будь-яких робіт з рослинами - в цей час вони дуже вразливі.
Місячні фази на січень 2021
Спадний Місяць - з 1 по 12 січня та з 29 по 31 січня 2021 року
Молодик - 13 січня 2021 року
Зростаючий Місяць - з 14 по 27 січня 2021 року
Повний місяць - 28 січня 2021 року
Місячний посівний календар на січень
1 січня - розпушують грунт кімнатних рослин. Не рекомендується садити рослини.
2 січня - борються зі шкідниками рослин. Проводиться обрізка і полив рослин.
3 січня - догляд за вигоночними культурами, розпушування грунту.
4 січня - посів багаторічників, артишоку. Хороший день для удобрення грунту.
5 січня - не рекомендується сіяти рослини.
6 січня - не рекомендується сіяти рослини. Сприятливий день для поливу і підгодівлі.
7 січня - пересадка і посів кімнатних рослин. Посів на розсаду спаржі і кореневої селери.
8 січня - сіють насіння багаторічників під зиму.
9 січня - сіють на розсаду петрушку, селеру, артишок. Рекомендується пересадка і полив квітів.
10 січня - проводяться ті ж роботи, що і вчора.
11 січня - сприятливий день для використання органічних добрив. Проводять полив, обрізку, розпушування грунту.
12 січня - рекомендації такі ж, як за минулий день.
13 січня - в Молодик не рекомендується проводити роботи з рослинами.
14січень - не рекомендується проводити роботи з рослинами.
15 Січня - не рекомендується сіяти, пересаджувати і обрізати рослини. Можна проводити полив.
16 січня - сіють на розсаду петрушку, томати, баклажан, солодкий перець. Проводять вигонку цибулі на перо.
17 січня - проводять такі ж роботи, що і за минулий день. Сприятливий день для поливу рослин і підгодівлі мінеральними добривами.
18 січня - проводять посів листових овочів в теплиці або на підвіконні.
19 січня - проводять посів на розсадження цибулі, томатів, пекучого перцю. Хороший день для догляду за вигоночними культурами.
20 січня - не рекомендується сіяти і пересаджувати рослини. Можна поливати і обрізати.
21 січня - посів салату і капусти в теплиці або на підвіконні.
22 січня - посів салату і капусти в теплиці або на підвіконні. Сприятливий день для поливання і використання мінеральних добрив.
23 січня - рекомендується повторити роботи за попередній день.
24 січня - посів винограду, клематису, аконіту та інших витких рослин.
25 січня - проводять посів порею і кропу.
26 січня - видаляють зайві пагони, борються зі шкідниками і хворобами рослин. Хороший день для посівів в теплиці і пересадки кімнатних рослин.
27 січня - проводяться ті ж роботи, що і вчора.
28 січня - Повний місяць - не проводяться роботи з рослинами.
29 січня - догляд за кімнатними рослинами.
30 січня - проводять обрізки і пересадки. Розпушують грунт. Вдалий день для використання добрив.
31 січня - рекомендується проводити ті ж роботи, що і днем раніше.
Читайте також інші новини:
- 2021 рік Білого металевого Бика: як вдало зустріти Новий рік і задобрити тварину
- Місячний календар на січень 2021: сприятливі і несприятливі дні першого місяця прийдешнього року
- Гороскоп на 2021 рік: астрологи розповіли, що чекає кожен знак Зодіаку
- Місячний календар стрижок на Січень 2020: в які дні стригти і фарбувати волосся
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram