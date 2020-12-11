Що являє собою останній новий Місяць 2020 року та як найкраще провести цей день, розповість УНІАН.

За декілька днів, а саме – 14 грудня, настане останній цього року молодик, який проходитиме під покровительством знаку Зодіаку Стрілець.

Читайте такожКалендар весіль на 2021 рік: найкращі та несприятливі дні для взяття шлюбуМолодик (або новий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, коли Сонце, нічне світило та Земля перебувають приблизно на одній прямій. При цьому Місяць розташовується посередині між Сонцем і Землею. У цей момент нічне світило практично не видне для людського ока.

Триває таке астрономічне явище близько доби. А потім починається наступна фаза – висхідного Місяця – й поступово "визирає" його тоненький серпик.

Вважається, що у період нового Місяця людські енергетичні ресурси істотно знижуються. Людині може бракувати сил, з’являється слабкість та бажання відпочити. Характерними, зокрема, є різкі зміни настрою, стреси та депресія.

Молодик у грудні 2020: коли, дата

Новий Місяць настане 14.12.2020 о 18:16. Це 29-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Стрілець. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Місяць зійде о 07:27, а зайде о 15:39.

Особливість грудневого молодика

Цей місячний день проходитиме під егідою знаку Зодіаку Стрілець. У момент Молодика можливий потяг до пошуку сенсу життя, будь-якої вищої мети.

Почуття впевненості та комфорту прийде, якщо знайти цю мету, місію, філософію, яка додасть сенс існуванню. Місяць у Стрільці надасть оптимізму, здатності дивитися вперед з надією, незважаючи на будь-які труднощі.

Що можна робити у молодик 14 грудня

Період грудневого молодика ідеальний для вирішення питань, пов'язаних із юриспруденцією та будь-якими правовими питаннями. Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються дуже легко, практично самі собою.

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиМатимуть успіх і пройдуть без особливих негативних пригод різні подорожі та відрядження.

Водночас цей день пов'язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, а також велика ймовірність депресивного стану, травм і обманів. День найкраще провести у вирішенні тільки найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки.

У новий Місяць рекомендуються активний відпочинок, прогулянки на природі, легкі фізичні вправи, відвідування храму або похід у гості.

Що не можна робити у молодик 14 грудня

У момент нового Місяця небажані важкі фізичні навантаження й узагалі не варто захоплюватися фізичними вправами та розважальними заходами.

Не варто розпочинати ніяких нових справ та ризикувати, а прийняття важливих рішень краще відкласти. Слід остерігатися операцій, пов'язаних із землею або будівництвом.

Молодик у грудні: що чекає на знаки Зодіаку 14 грудня

Овен: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Цього дня будьте готові до не зовсім прихильного ставлення з боку начальства або співробітників. Не виключені підступи недоброзичливця. Неприємна звістка внесе плутанину в справи, поїздка виявиться безрезультатною.

Телець: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Ваше матеріальне становище залишається неясним. Можливі непередбачені витрати, але, найімовірніше, ви отримаєте несподіваний прибуток. Постарайтеся не ризикувати. Не довіряйте першому враженню, тримайтеся природно, дослухаючись інтуїції.

Близнюки: гороскоп на 14 грудня 2020 року

День обіцяє бути сприятливим. Особливо вдалий день для Близнюків творчих професій. При цьому істотних змін у матеріальному стані не передбачається: непередбачені витрати можливі так само, як і несподіваний прибуток. Постарайтеся не ризикувати.

Читайте такожЗорепад у грудні: як правильно загадувати бажанняРак: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Астрологи радять відкинути всі сумніви й дозволити почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Тримайтеся природно, ні в чому собі не відмовляйте. Можна навіть ризикнути. У коханні й у справах довіряйте першому враженню – воно не підведе.

Лев: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Чоловікам-Левам спілкування з прекрасною статтю допоможе відновити впевненість у своїх силах, позбутися накопичених негативних емоцій. Зірки попереджають про можливий розрив стосунків із партнеркою. У жінок-Левів можливі зміни, які збільшать шанси на успіх або підвищать матеріальний добробут.

Діва: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Ощадливі й обережні Діви цього дня будуть великодушними і марнотратними. З'являться чудові умови для плідної роботи, особливо для творчості в галузі літератури й мистецтва. Буде очевидна успішність у комерційних справах.

Терези: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Цього дня зростуть духовні, творчі й сексуальні можливості Терезів. З'явиться можливість переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. У коханні та в справах варто довіряти першому враженню.

Скорпіон: гороскоп на 14 грудня 2020 року

День обіцяє зміни в особистому житті – неміцні зв'язки розірвуться. Багато представників знаку Зодіаку будуть відчувати незадоволеність своїми партнерами, особливо, якщо ті не відповідають вашим підвищеним вимогам. Деякі Скорпіони можуть зустріти свою долю.

Читайте такожЗначення імені Артем: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСтрілець: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Це сприятливий день. Ваші старанність, відданість справі й працездатність принесуть свої плоди. В особистому житті можливі серйозні ускладнення. Неприборкана спрага свободи, в тому числі й від сімейних уз, може стати причиною розриву стосунків із партнером.

Козеріг: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Цього дня ймовірні ностальгічні настрої: виникнення сильного бажання зустрітися зі старими, друзями і знайомими, відновити колишні стосунки. Думки багатьох Козерогів можуть витати у хмарах, а бажання – підштовхувати до необачних вчинків.

Водолій: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Зірки прихильні до вас. Під особливим покровительством будуть люди, що займаються творчістю і вихованням. Щедро діліться з оточуючими душевним теплом. Хороший день для вирішення сімейних проблем. Можуть повернутися давно забуті почуття.

Риби: гороскоп на 14 грудня 2020 року

Зірки радять утриматися від експериментів і діяти давно перевіреними способами. Будьте послідовними і напористими у ділових питаннях. Аби не накоїти дурниць, дослухайтеся порад друзів і прийміть їхню допомогу. Ймовірний сплеск негативних емоцій, нервовий стрес.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська