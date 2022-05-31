УНІАН зібрав топ найпопулярніших прогнозів.

Авторитетні тарологи регулярно роблять розклади на події в Україні. УНІАН зібрав думку відомих експертів про те, що чекає нашу країну в найближчому майбутньому. Всі твердять, що перемога України - неминуча.

Людмила Хомутовська

Відомий таролог озвучила плани Білорусі щодо України. Експерт стверджує, що рухи з боку цієї країни вона бачить, проте повномасштабного нападу на наші регіони карти не показали.

"За лицарем Жезлів якісь рухи будуть. Але на карті вогонь, а не мечі. Це більше про ракетні обстріли. Обстановка буде максимально напруженою. Лінійка Жезлів показує можливі провокації, обстріли, диверсії на кордонах. Але наступу по землі з боку Білорусі на Україну найближчим часом не буде", - сказала Хомутовська.

Олена Бюн

Експерт назвала міста, жителям яких слід побоюватися обстрілів з повітря. Вона закликає не ігнорувати повітряну тривогу. Так, небезпечно буде в Дніпрі, Бахмуті, Кам'янському, Марганці та Покровську.

"Небезпека 50 на 50. Будемо сподіватися, що ППО спрацює", - резюмувала Бюн.

Наталія Борисенко

Цей таролог озвучила дату "зачистки" України від окупантів. За її словами, це може статися вже найближчим часом. Борисенко каже, що після цього триватимуть бойові дії, однак вони будуть не такими активними. Перемоги України слід чекати, на думку Наталі, в серпні 2022 року.

Анжела Перл

Таролог і астролог зі світовим ім'ям стверджує, що все закінчиться капітуляцією Росії. Це може бути не раніше, ніж березень 2023 року.

"Виганятимуть ворога з території України в червні. Або вороги почнуть зупинятися. Так, будуть втрати, буде складно. Будуть серйозні бої. Але ворога виганятимуть", - сказала Анжела.

"Це протистояння закінчиться в березні. В районі 8 березня. І ось тоді дуже зміниться ситуація. Буде підписання якихось документів. Я навіть не думаю, що це буде підписання мирних документів, швидше капітуляція", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, астролог Влад Росс передрік результат війни 2022 і уточнив, що чекає Україну і Путіна.

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