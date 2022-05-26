Під загрозою Донбас і столиця.

Таролог Олена Бюн склала передбачення для міст, які будуть обстрілювати найбільше. Фахівець розповіла, що в містах Донецької області найближчим часом ситуація буде вкрай напруженою, проте карти говорять про те, що буде надана певна допомога українським військовим.

Так, Бахмут, згідно з прогнозами Бюн, найближчим часом буде під обстрілом російським окупантів. Бомбити будуть по місту та околицях ракетами.

Ще одне місто, яке в небезпеці - Дніпро. Разом з тим карти кажуть, що небезпечно і поруч - в Кам'янському, Марганці, Покровську.

"Небезпека 50 на 50. Будемо сподіватися, що ППО спрацює. Тривають хитрі, але безуспішні спроби домовитися з владою, які ні до чого не призводять. Спроба тиску, спроба впливу нехорошим методом. Карти говорять про те, що всі нехороші плани по Дніпру - нездійсненні. Дніпро чекає "одужання" і оновлення тієї ситуації, в якій воно зараз знаходиться", - підкреслила таролог Олена Бюн.

"Дніпро - це Україна. Дніпро стояв, стоїть і стоятиме під українським прапором", - резюмувала фахівець.

Також таролог зазначила, що Києву та Київській області загрожує небезпека ударів з повітря. Однак вона додала, що столиця поступово оживає.

"Все більше людей буде повертатися до Києва. Ситуацію контролюватимуть. Те, що стосується небезпеки з повітря - попри жорсткий контроль, є можливість того, що може прилетіти. Несподіваний приліт", - пояснила Бюн.

"Київ, не нехтуйте повітряною тривогою, тому що небезпека є", - зазначила експерт.

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