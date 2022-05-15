Анжела Перл каже, що найближчим часом почнуться процеси, які допоможуть вигнати російських окупантів з української землі.

Відома астролог Анжела Перл дала оновлені прогнози щодо етапів війни в Україні. Фахівець сказала, що вже в червні очікується наступальні дії з боку ЗСУ для того, щоб звільнити наші території. Свій прогноз вона озвучила в інтерв'ю з Наталією Мосейчук.

На думку експерта, останнє збройне протистояння російсько-української війни відбудеться ближче до Нового року, а в березні 2023 року може бути оголошена капітуляція.

"Влітку Сатурн розгортається і в червні буде йти ще раз за тим же положенням. Але це, як я розумію, вже будуть наші наступальні дії. Так, ще будуть втрати, ще буде складно, ще будуть серйозні бої. Але це ми будемо виганяти ворога "з території України", - сказала Анжела Перл. Наступальні дії можуть бути на Донбасі. Також фахівець уточнила, коли може бути припинення військових дій на території України.

"Це протистояння закінчиться в березні. В районі 8 березня. І ось тоді дуже зміниться ситуація. Буде підписання якихось документів. Я навіть не думаю, що це буде підписання мирних документів, швидше капітуляція", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, астролог розповіла, що чекає знаки після затемнення 16 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: