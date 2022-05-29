Експерт каже, що в цьому питанні "будуть якісь рухи".

Відомий таролог Людмила Хомутовська зробила розклад на таро, щоб отримати інформацію про плани Білорусі щодо України. Експерт каже, що найближчим часом в цьому напрямку передбачаються рухи. Про це Хомутовська розповіла в коментарі виданню "Факти".

"За лицарем Жезлів якісь рухи будуть. Але на карті вогонь, а не мечі. Це більше про ракетні обстріли. Обстановка буде максимально напруженою. Лінійка Жезлів показує можливі провокації, обстріли, диверсії на кордонах. Але наступу по землі з боку Білорусі на Україну найближчим часом не буде", - впевнена таролог.

Вона додала, що вторгнення на територію Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей з боку Білорусі не буде.

Нагадаємо, астролог назвав найнебезпечніші міста України, там буде багато жертв.

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