10 лютого в народі називають Єфремов день або День домовика.

10 лютого в народному календарі слов'ян – Єфремов день. Сьогодні вшановують пам'ять преподобного Єфрема Сирина. День ще відомий як День домовика. Домовик в слов'янській міфології - це дух житла, захисник будинку, який може приймати вигляд тварини або людини. Побачити домовика - дуже поганий знак, який віщує смерть. 10 лютого вважається днем народження домовика. У цей день намагалися задобрити духа і вшановували його.

Вважалося, що якщо домовик злиться, то він може замучити до смерті домашню тварину або вкрасти дитину, яку насварили. Сьогодні вдома не можна сваритися. Не можна, щоб в будинку було брудно і неприбрано, інакше домовик розсердиться. Сьогодні прибирали і чистили піч, оскільки вірили, що дух живе за нею.

При переїзді і подорожі домовика запрошували з собою. По будинку розкидали монетки, клаптики, шматочки хліба. 10 лютого в кутку будинку ставили миску з молоком або кашею і шматком хліба перед сном. Предки вірили, що опівночі домовик вилазить з печі і пробує частування, після чого на цілий рік стає добрим і слухняним. Святий Єфрем вважається покровителем комах, тому сьогодні не можна вбивати вдома цвіркунів, тарганів і павуків.

Погодні прикмети 10 лютого

На Єфремов день добре клює риба.

Вітряний день віщує сире літо.

Густе повітря над лісом - до негоди і дощів.

Кора дерев чорна - до відлиги.

У пічній або камінній трубі загудів вітер - до великих морозів.

Якщо дим від багаття стелиться по землі, то скоро почнеться хуртовина.

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Автор: Катерина Пулатова