Цей день відомий під назвами Агафія-корівниця, голодуха, поминальниця.

Православна церква в цей день шанує мученицю Агафію, загиблу за часів гонінь на християн. У народі її вважають покровителькою і захисницею корів. Наприкінці зими наступав небезпечний період для корівок, вони часто вмирали від хвороб. Наші предки вірили, що життя корів забирає "коров'яча смерть", яка в цей день бродить по селах.

Щоб захистити худобу, корів замикали в хліві, а собак обов'язково тримали на прив'язі. Чоловікам в цей день заборонялося залишати будинок. Також для захисту воріт розкладали квіти будяків, поїли худобу святою водою і годували освяченим хлібом, в хліві залишали старі постоли.

Щоб відвадити коров'ячу смерть, жінки вночі збиралися і обходили село, щоб зробити магічний ритуал. Злий дух проганяли в ліс, де він шукав собі іншу наживу. Агафію також вважають захисницею від пожеж. У цей день святять хліб з сіллю і обходять з ним будинок, щоб захиститися від вогню.

Погодні прикмети 18 лютого

Якщо день теплий, то сильних морозів цієї зими вже не буде, а якщо морозний - літо буде дуже посушливе.

Якщо морозно і йде сніг - скоро потеплішає.

Вода в річках і колодязях прибуває - до потепління.

Сніг сьогодні не йде - до посухи влітку.

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Автор: Катерина Пулатова