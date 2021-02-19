19 лютого в народі називають Вукол, Вукол-телятник, жуколи, телятник, телятниці.

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Вважається, що він володів даром Просвітництва і зцілення. Він вважається покровителем новонароджених телят.

У цей період часто телилися корови, а селяни намагалися зберегти життя телят. Корову, що народила, обкурювали чебрецем, щоб було здоров'я. У селах проводили обряд "моління молока" - брали молоко після дванадцятого доїння і варили на ньому кашу, обкладали сіном і клали в чашу з вівсом. Господиня тричі підіймала чашу над головою і говорила "На сто бичків! На тисячу теличок!". Потім кашу з'їдали за обідом, а овес і сіно давали корові.

Якщо теля народжувалося сьогодні, його заносили в будинок, щоб зігріти. Теля не можна було гладити по спині, щоб не накликати хвороби. У день його народження не можна нікому нічого давати з дому або позичати, щоб не віддати прибуток. Знахарі читали замовляння на здоров'я телят і немовлят. Для одужання дитини топили баню.

Погодні прикмети 19 лютого

Птахи сидять на верхівках дерев - до швидкого потепління.

Якщо морози посилилися, то весна буде мінливою і вітряною.

Відлига в цей день - корови будуть погано доїться.

Якщо собака лізе на диван і ховає морду в лапах - буде похолодання.

Чим холодніше сьогодні, тим тепліше буде березень.

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Автор: Катерина Пулатова