Цей день в народі має назви Прохор і Харлампій, Прохор Весновій, Прохор Лебедник.

Сьогодні Церква вшановує пам'ять ченця Печерського монастиря - преподобного Прохора Лебедника. Святий вів аскетичний спосіб життя і випікав свій хліб з лободи, а за часів голоду на Русі давав хліб голодуючим. Він також відомий як чудотворець, оскільки створював сіль з попелу і роздавав бідним людям. Також церква вшановує пам'ять священномученика Харлампія, який вважається покровителем врожаю і домашніх тварин.

Цього дня в селах було прийнято на зборах обирати нових голів селища або залишати старих. Зазвичай сільського старосту вибирали на 3 роки, але могли відсторонити раніше за провину. Коли в селі з'являвся новий староста, серед чоловіків обирали ревізорів, які стежили за його роботою. Обирали також збирача податків, сільського писаря, сторожа для сільської крамниці.

Сьогодні починали лікувати хронічні захворювання, оскільки вважалося, що тоді вони пройдуть назавжди. Якщо людина в цей день вмирала не своєю смертю, то вважалося, що вона вела грішне життя. У цей день не їли раків і морепродукти, щоб не отримати серйозне захворювання. Чоловіки не займалися важкою роботою.

Погодні прикмети 23 лютого

З цього дня температура починає підвищуватися, а морози поступово йдуть на спад.

Кінь лягає на землю - до потепління і хорошого врожаю зерна.

Якщо сьогодні почалася хуртовина - вона триватиме недовго.

Ясний місяць вночі - до дощів з грозою навесні.

Сильні морози сьогодні обіцяють теплий березень.

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Автор: Катерина Пулатова