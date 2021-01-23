Сьогоднішній день відомий в народі як день Григорія Літовказівника.

23 грудня Православна Церква вшановує пам'ять святого Григорія, єпископа Ніського (335-394) - філософа і християнського богослова. Він виріс у християнській родині. Після смерті батька переїхав з родиною до Кесарії Каппадокійської і навчався в язичницькій школі. Пізніше він з братом навчався в Афінах.

Пізніше він одружився на благочестивій дівчині, але вона рано померла. Григорій пішов у монастир. За своє життя написав багато філософських праць, став одним з найвідоміших філософів серед святих отців.

Сьогодні ходили на Червону гірку і пов'язували ганчірку на кілочок, загадуючи бажання. Селяни затримували сніг на городах, щоб був хороший урожай восени.

Проводять ритуал на гроші - в полі знаходять стіг сіна і тричі обходять його проти годинникової стрілки. Лівою рукою беруть стіг сіна, забирають додому і кидають біля ганку.

23 січня не можна викидати хліб у відро для сміття - інакше довго хворіти будете. Залишені на столі хлібні крихти потрібно зачерпнути і з'їсти. Сьогодні заведено обідати м'ясною стравою, щоб весь рік бути ситим. На Григорія з дому не можна виносити сміття і золу - можна щастя своє винести.

Прикмети погоди 23 січня

По цьому дню судили, яким буде літо - тому він називається Літовказівником . Якщо лежить іній на скиртах і стогах - літо буде дощовим і холодним. Ясна погода сьогодні - спекотним. Якщо сухий сніг йде - посушливим, а мокрий - дощовим. Вітер з півдня сьогодні - до частих гроз улітку

. Якщо лежить іній на скиртах і стогах - літо буде дощовим і холодним. Ясна погода сьогодні - спекотним. Якщо сухий сніг йде - посушливим, а мокрий - дощовим. Вітер з півдня сьогодні - до частих гроз улітку Іній на весь день залишається - до непогожого літа.

Іній лежить на стовпах - до поганого врожаю риби.

Безхмарне ясне небо віщує ранню весну.

Якщо дерева в інеї стоять - наступні дні будуть сонячними.

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Автор: Катерина Пулатова