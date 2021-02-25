Сьогоднішній день в народному календарі має назви Мелетей і Олексій, Олексій Рибний.

25 лютого православна церква вшановує пам'ять дипломата і чудотворця Митрополита Олексія, а також Севастійського єпископа Мелетія Антіохського.

25 лютого селяни виставляли на вулицю зерно на посів на три дні, а потім заносили в тепле місце. Вважалося, що так зерно дасть хороший урожай. На мороз також виносили пряжу і льон, щоб зарядити їх Божою силою. У народі 25 лютого називали "рибним днем" і готували пироги-розтягаї з рибною начинкою.

Вважається, що сни в ніч на 25 лютого - віщі і мають особливу силу. Розгадували значення снів: побачити собаку означало зустріч старого друга, озиратися по сторонах - серйозні неприємності, а блукати уві сні - до проблем з грошима.

У цей день також проводили ворожіння по колоді карт, лікували переляк. Вважається, що в цей день не можна вирушати в далеку дорогу і починати нові справи.

Погодні прикмети 25 лютого

Багато зірок на небі - до хорошого врожаю.

Чим холодніше останній тиждень лютого - тим тепліше буде березень.

Якщо струмки сьогодні вже потекли, то буде хороший урожай риби.

Снігопад або туман обіцяють дощі влітку.

Довгі бурульки - овочі добре вродять.

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Автор: Катерина Пулатова