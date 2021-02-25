25 лютого православна церква вшановує пам'ять дипломата і чудотворця Митрополита Олексія, а також Севастійського єпископа Мелетія Антіохського.
25 лютого селяни виставляли на вулицю зерно на посів на три дні, а потім заносили в тепле місце. Вважалося, що так зерно дасть хороший урожай. На мороз також виносили пряжу і льон, щоб зарядити їх Божою силою. У народі 25 лютого називали "рибним днем" і готували пироги-розтягаї з рибною начинкою.
Вважається, що сни в ніч на 25 лютого - віщі і мають особливу силу. Розгадували значення снів: побачити собаку означало зустріч старого друга, озиратися по сторонах - серйозні неприємності, а блукати уві сні - до проблем з грошима.
У цей день також проводили ворожіння по колоді карт, лікували переляк. Вважається, що в цей день не можна вирушати в далеку дорогу і починати нові справи.
Погодні прикмети 25 лютого
- Багато зірок на небі - до хорошого врожаю.
- Чим холодніше останній тиждень лютого - тим тепліше буде березень.
- Якщо струмки сьогодні вже потекли, то буде хороший урожай риби.
- Снігопад або туман обіцяють дощі влітку.
- Довгі бурульки - овочі добре вродять.
Вам також може бути цікаво:
- Повний місяць 27 лютого: у чому його особливість і як воно вплине на знаки зодіаку
- Гороскоп здоров'я на тиждень 22-28 лютого: Тельцям потрібно більше відпочивати, а Дівам-берегти фігуру
- Місячний календар стрижок на березень 2021 року: вдалі і невдалі дні для нової зачіски
- Місячний гороскоп дієти 25 лютого - як харчуватися сьогодні по фазі Місяця
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram