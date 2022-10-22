Цим людям варто підготуватися до серйозних випробувань.

Астрологи розповіли про те, на які знаки Зодіаку очікує не дуже хороше найближче майбутнє. Йдеться про останній календарний тиждень жовтня. У цей період буде сонячне затемнення 25 жовтня і коридор затемнень, який практично не залишає долю ніякого знака незмінною.

Стрілець

Стрільцям варто бути обережними в спілкуванні з іншими. Оскільки період затемнень завжди є дуже нервовим і хвилюючим, може бути таке, що у вас будуть скандали на порожньому місці. Йдеться як про особисте життя, так і про роботу.

Відео дня

Остерігайтеся сумнівних пропозицій, дивних знаків, незнайомців. Якщо вам пропонують якусь раптову поїздку, краще відмовтеся від неї. Щоб максимально позбавити себе бід, зірки радять в останній тиждень жовтня робити все розплановано і обдумано. Не приймайте поспішних рішень.

Водолій

Водоліям варто приготуватися до того, що у них будуть неприємності, пов'язані з дорогою. Це може бути вимушена не дуже приємна поїздка, скасування рейсів, поломка транспортного засобу, якісь проблеми на кордоні тощо. Також може бути так, що під час поїздки у вас з кимось виникне конфлікт. Наприклад, посваритеся зі своїм попутником або хтось скаже вам щось неприємне.

Тому зірки радять заздалегідь підготуватися до того, що тиждень буде в цілому емоційно напруженим.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які в 2023 році проблем не оберуться.

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