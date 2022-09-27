Їм точно варто підготуватися до випробувань.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку в жовтні не буде везти. У них можуть бути проблеми різного характеру. Кому слід підготуватися і берегти себе - читайте в матеріалі УНІАН.

Водолій

На вас може очікувати одна з наступних подій: термінове відрядження, через яке доведеться все кинути і швидко їхати, раптовий переїзд в інше місце, сильні конфлікти зі своєю другою половинкою.

Відео дня

Це все може дуже сильно відіб'ється на вашій продуктивності, через що будуть також невдачі в роботі: залишитеся без премії, зірветься проект, може бути навіть доведеться шукати нову роботу. Загалом, удача явно не буде на стороні Водоліїв в цей час.

Риби

Перша половина жовтня 2022 року для Риб буде дуже напруженою. В цей час на них чекають конфлікти з близькими. Астрологи стверджують, що це можуть бути сварки між поколіннями на тлі непорозуміння. Також не дуже вдалою буде фінансова складова: 10, 11 або 12 жовтня можуть бути великі незаплановані витрати, через які доведеться влізти в борги або взяти кредит.

Нагадаємо, астролог розповів, яким знакам Зодіаку 2023 принесе грандіозні зміни.

Вас також можуть зацікавити новини: