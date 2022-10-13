Ці люди найчастіше проявляють себе як не дуже вірні партнери.

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які найчастіше не відрізняються особливою подружньою вірністю. Звичайно, вони не говорять, що 100% уродженців даних знаків Зодіаку такі. Однак коефіцієнт зрад серед них дійсно дуже високий.

Лев

Багато хто знає, що Леви - ті ще самолюби і егоїсти. Саме тому їм дуже важко знайти партнера. Та й самі вони в стосунках - не подарунок. Леви вимагають до себе дуже багато уваги. Вони нерідко ідеалізують партнера, а після - влаштовують йому/їй драми про те, чому ж той не відповідає очікуванням.

Леви нерідко відчувають самотність навіть перебуваючи у стосунках. Тому вони можуть намагатися чимось перекрити це почуття. Іноді вдаються навіть до зрад, правда приховувати це довго не можуть.

Відео дня

Терези

Терези - справжні герої для якихось реаліті про життєві мелодрами. Вони примудряються в таємниці від чоловіка/дружини знайти собі новий об'єкт обожнювання, полюбити його, а потім не знають кого ж обрати. На жаль, такі ситуації досить поширені серед Терезів.

Водолій

Водолії в стосунках дуже часто думають тільки про себе. Якщо вони втратили інтерес до людини, то не бояться зробити їй боляче і цинічно йдуть. Рішення зруйнувати наявні стосунки може бути також пов'язано з тим, що Водолій закохався в іншу людину. Ці люди не вважають, що знайти собі новий об'єкт обожнювання, перебуваючи у відносинах - неправильно.

Нагадаємо, листопад 2022 залишить ці знаки Зодіаку з порожньою кишенею.

Вас також можуть зацікавити новини: